Nicky Katt, actor de 'Boston Public', 'Batman y Robin' y 'Escuela de Rock', falleció a los 54 años

El actor estadounidense inició su carrera desde niño, participando en películas como Gremlins y series como V: Invasión extraterrestre. Su trayectoria lo llevó a interpretar recordados personajes en cine y televisión.

El actor Nicky Katt, conocido por sus papeles en películas como Rebeldes y confundidos (1993) y El nuevo sueño americano (2000), así como por su rol protagónico en la serie Boston Public, falleció a los 54 años. La causa de su muerte no ha sido revelada.

La noticia fue confirmada por su abogado John Sloss y por amigos cercanos, según reportó The Hollywood Reporter. El deceso ocurrió el pasado 8 de abril en Burbank, California.

Katt fue reconocido por su versatilidad para interpretar personajes duros o villanos. Desde sus inicios como actor infantil en la televisión, logró construir una sólida carrera, participando en múltiples proyectos tanto en la pantalla grande como en series de renombre.

Nicky Katt aparece junto a Alicia Silverstone en una escena de la película 'Batman y Robin' (1997).Fuente: Warner Bros.

De niño actor a figura del cine y la televisión

Su colaboración con directores como Richard Linklater fue constante, actuando en títulos como Despertando a la vida (2001), SubUrbia (1983) y Escuela de rock (2003). También trabajó con Steven Soderbergh (El halcón inglés, Full Frontal, Detrás del candelabro) y Christopher Nolan (Insomnia, Batman: el caballero de la noche).

En televisión, interpretó al profesor Harry Senate en Boston Public, un docente carismático y rebelde que enseñaba geología en el aula más conflictiva del colegio. Tras tres temporadas, su personaje fue retirado por decisión del creador David E. Kelley, con el fin de que Katt pudiera enfocarse en su carrera cinematográfica, luego de atravesar una crisis de salud mental.

Otros créditos en televisión incluyen una aparición en Friends, donde interpretó a Arthur en el episodio El de los acosadores (1996), y otra en La ley y el orden (2007), en la que dio vida a Isaac 'Iced Out Ike' Krantz en el episodio Bling. Su última aparición acreditada fue en la serie Casual, en 2018.

David Schwimmer, Peter DeLuise y Nicky Katt en una escena de la serie 'Friends'.Fuente: Warner Bros. Television Distribution

Papeles de culto en la pantalla

En Rebeldes y confundidos (Dazed and Confused), cinta de culto dirigida por Linklater, Katt interpretó a Clint Bruno, un joven violento que intimida al personaje de Adam Goldberg. Su filmografía también incluye La generación maldita (1995) de Gregg Araki, Días Extraños (1995) de Kathryn Bigelow, Valiente (2007) de Neil Jordan, y las cintas de Joel Schumacher Tiempo de matar (1996) y Batman y Robin (1997).

Uno de sus papeles más recordados fue en A sangre fría (2000), dirigida por Christopher McQuarrie, donde dio vida a un guardaespaldas herido en medio de un brutal tiroteo. Además, prestó su voz al personaje Atton Rand en el videojuego Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords.

En 'Valiente' (2007), Terrence Howard y Nicky Katt en una escena conjunta.Fuente: Silver Pictures

¿Quién fue Nicky Katt?

Originario de Dakota del Sur, Nicky Katt comenzó su carrera siendo un niño, con apariciones en series como CHiPs, Father Murphy, Herbie, the Love Bug y Quincy, M.E.. También tuvo pequeños roles en clásicos como Gremlins y The 'Burbs.

Su carrera despegó con más fuerza tras su participación en Rebeldes y confundidos, donde compartió escena con Ben Affleck y Matthew McConaughey. Más adelante, residió parte del tiempo en Austin, Texas, y trabajó con Robert Rodriguez en La ciudad del pecado (2005) y con Quentin Tarantino en A prueba de muerte (2007).

