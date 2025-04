Murió Ted Kotcheff, el director de 'First Blood', la primera película de la saga de Rambo

Literatura y deporte

‘Literatura y deporte’. Nuevo especial de Patricia del Río en Letras en el tiempo dedicado a diversas disciplinas deportivas que mueven masas, donde alude a autores como Jorge Luis Borges, Haruki Murakami, Ernest Hemingway, Julio Cortázar, Norman Mailer y Joyce Carol Oates, por mencionar algunos, que expresaron en sus libros su pasión por el fútbol, el boxeo, el tenis o el rugby. En el libro de la semana, conversa con el periodista deportivo Juan Carlos Ortecho, quien acaba de publicar la novela ‘La fe de ayer. Amor, fútbol y revolución’ (Plaza & Janés, 2022), crónica y ficción sobre sus vivencias como hincha peruano. En la voz del periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano, escuchamos un pasaje de sus reflexiones sobre el fútbol (audio subido al Youtube por Joaquín Rearte en 2011). En cuanto a las películas sobre esta temática, recomendamos ‘Rocky’, con Sylvester Stallone; y ‘Escape a la victoria’, con Michael Caine, Sylvester Stallone, Max Von Sidow, Pelé, Oswaldo Ardiles. Por su parte, el crítico literario y gerente de la librería Escena libre, Julio Zavala, recomienda los libros ‘Mamá decía que enero era el mes más largo’, de Astrid Arbildo (poesía); ‘Muchas veces dudé’, de Luis Nieto Degregori (biografía novelada); y ‘Katarzys’, de Gonzalo Macalopú Chiú (novela ilustrada). Las canciones que complementan el programa son: ‘Blue Morgan’, de Clint Eastwood, en la película ‘Million dólar baby’; ‘Going the distance’, de Bill Conti, en la película ‘Rocky’; ‘You’ll never walk alone’, de Gerry & Peacemakers; ‘New Zeland Warriors Maori Haka danza’, de Old World Folklore Label; ‘World Union ‘95’, de Overtone, Yollandi Nortjie; ‘It’s still rock and roll to me’, de Billy Joel; ‘Daydream’, de The Lovin’Spoonful’; ‘We are the champions’, de Queen. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 44 – Tercera temporada.