"Me cayeron cuatro guardaespaldas": Luis Llosa se reencontró con Jennifer Lopez tras 25 años de 'Anaconda'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estrenada en 1997, Anaconda es una película de Hollywood dirigida por el peruano Luis Llosa, con un elenco encabezado por Jennifer Lopez, Ice Cube y Jon Voight. La cinta, que combinó la aventura y el suspenso en la selva, recibió importantes reconocimientos como el premio ALMA Awards en 1998 y el BMI Film Music, un éxito comercial que dio origen a una franquicia con tres secuelas.

El rodaje de la película tuvo lugar en la primavera y verano de 1996. Aunque inicialmente se consideró hacerla en Iquitos, la falta de infraestructura adecuada llevó a que las grabaciones se hagan en Manaos, Brasil.

En una reciente entrevista para el podcast La Lengua, Luis Llosa reveló que tuvo un inesperado reencuentro con Jennifer Lopez, 25 años después de haberla dirigido en la película. Según relató, el director se encontraba en Europa realizando asuntos relacionados con la distribución de su película Tatuajes en la memoria. Cuando aprovechó visitar París para ver a Los Rolling Stones, coincidió con la actriz.

"Se acababa de casar con Ben Affleck. Nos encontramos cara a cara y me cayeron cuatro guardaespaldas porque nos acercamos para saludarnos. ¿Si me reconoció rápidamente? Indudablemente que sí, tuvimos una breve conversación, no podíamos tener una conversación más larga por toda la gente que estuvo alrededor. Fue simplemente decir: ‘Hola, qué gusto verte, cómo estás’. Ella tuvo que decirle a los guardaespaldas ‘Todo está bien, no lo maten’. Fue interesante porque la Jennifer Lopez que yo conocí era la Jennifer Lopez desconocida', narró entre risas.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo Luis Llosa supo de Jennifer Lopez?

Luis Llosa recordó que conoció a Jennifer Lopez antes de su gran salto a la fama. En ese entonces, ella había participado en la película Money Train (1995), donde interpretó un papel menor. Columbia Pictures recomendó al cineasta peruano que la considerara para el elenco de Anaconda, y así fue como comenzó la colaboración con la ahora estrella internacional.

"En Money Train, hizo un papel pequeño de una mujer policía, que, en un momento dado, tiene que subir a un ring de box para tener un intercambio de golpes con Wesley Snipes o Woody Harrelson, uno de los dos. Columbia Pictures me proyectó la película y me dijeron que ahí había una chica que me podría interesar para el personaje de Anaconda... Dicho y hecho", comentó.

El cineasta reveló que, aunque JLo tiene raíces puertorriqueñas, ella prefiere comunicarse en inglés, pero ocasionalmente promocionaba proyectos en español para acercarse al público latino.

"Jennifer Lopez se sentía más cómoda hablando en inglés. En algunos casos, para promocionar la película en medios latinos, hablaba en español, pero se sentía más cómoda con el inglés, ella se crió en Nueva York, en la comunidad de los llamados 'nuyoricans'", indicó Llosa.

¿De qué trata Anaconda?

Un grupo de documentalistas liderados por Terri Flores navega por el río Amazonas en busca de la tribu indígena Shirishama. Durante su expedición, rescatan a Paul Sarone, un cazador furtivo que los manipula para que lo ayuden a capturar una gigantesca anaconda verde. A medida que la serpiente comienza a atacar y eliminar a los miembros de la tripulación, las tensiones crecen.

Paul revela su verdadera naturaleza, asesinando y traicionando al grupo para alcanzar su objetivo. Finalmente, Terri y Danny logran enfrentarse tanto a Paul como a las anacondas, sobreviviendo tras una serie de enfrentamientos intensos.

Aunque pierden a varios compañeros, encuentran a la tribu Shirishama, logrando retomar su misión original de rodar el documental.

Elenco de Anaconda

Jennifer Lopez - Terri Flores

Ice Cube - Danny Rich

John Voight - Paul Serone

Eric Stoltz - Dr. Steven Cale

Jonathan Hyde - Warren Westridge

Owen Wilson - Gary Dixon

Kari Wuhrer - Denise Kalberg

Danny Trejo - Poacher

Vincent Castellanos - Mateo