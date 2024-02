Netflix estrena gratis en YouTube ‘Nimona’, su película animada nominada a los Premios Oscar 2024

Netflix ha compartido en YouTube la totalidad de uno de sus principales estrenos del año pasado, permitiendo que cualquiera pueda verla de forma gratuita por tiempo limitado. Se trata de Nimona, nominada a los Premios Oscar 2024 a mejor película animada.



El largometraje, que cuenta con las voces estelares de Riz Ahmed, Chloë Grace Moretz y Eugene Lee Yang, fue inicialmente una producción de Disney. Sin embargo, cuando la compañía la descartó, terminó en manos del popular servicio de streaming.

'Nimona' fue nominada al Premio Oscar 2024 a mejor película animada.Fuente: Netflix

¿De qué trata Nimona?

El filme animado, dirigido por Nick Bruno y Troy Quane, nos sumerge en un relato épico que nos transporta a un mundo futurístico con raíces en la Edad Media, donde conviven la magia, la tecnología y las criaturas fantásticas.



La trama gira en torno a la inesperada y caótica alianza entre Ballister Corazónvaliente, un noble caballero injustamente acusado de un crimen que no cometió, y Nimona, una joven rebelde y enérgica con el poder de transformarse en cualquier criatura.



La película aborda temas de aceptación, identidad y la lucha contra la injusticia, todo ello enmarcado en una narrativa abiertamente queer que transmite un mensaje claro sobre la diversidad.

¿Por qué Disney canceló Nimona?

El proyecto se originó en 2015 cuando el concepto aún estaba en la mente del autor ND Stevenson. La producción inicialmente estaba a cargo de Blue Sky Animation, conocida por Río y La era de hielo. Luego, pasó a las manos de Disney cuando esta adquirió la compañía.



Tras una pausa indefinida, Blue Sky Animation cerró. Sin embargo, los directores Nick Bruno y Troy Quane, que ya tenían bastante material de Nimona avanzado, decidieron continuar con el proyecto y lo presentaron a Megan Ellison, líder de Annapurna Pictures.



Lo que sucedió después fue historia: Netflix se encargó de la distribución y la película se convirtió en uno de sus títulos más vistos. Ahora, compite por animación en los Premios Oscar 2024 junto a El niño y la garza, Elemental, Robot Dreams y Spider-Man: Across the Spider-Verse.

