¿Margot Robbie y Greta Gerwig merecían una nominación al Oscar 2024 por 'Barbie'? Esto opinan los críticos

Lo que inició como la gran fiesta del cine se convirtió rápidamente en una acalorada polémica en redes sociales. La semana pasada, la Academia de Hollywood anunció a los nominados para los premios Oscar 2024, siendo Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Poor Things, dirigida por Yorgos Lanthimos, las películas líderes con trece y once nominaciones, respectivamente.



Barbie, el fenómeno global que arrasó en taquilla en 2023, también fue uno de los títulos más nominados, con un total de ocho menciones. Sin embargo, estas nominaciones no incluyeron a la directora Greta Gerwig ni a la protagonista Margot Robbie en dos de las categorías más esperadas por los fans: mejor dirección y mejor actriz. Esta omisión no pasó desapercibida.

¿En qué categorías compite Barbie por el Oscar?

Aunque Margot Robbie y Greta Gerwig no figuran en las mencionadas categorías, aún tiene la posibilidad de ganar en otros galardones. A Robbie, también productora ejecutiva de Barbie, se le acredita la nominación a mejor película. Mientras tanto, Gerwig, encargada del libreto, podría llevarse la estatuilla a mejor guion adaptado.



La película de la muñeca más famosa del mundo también se encuentra en la contienda en las categorías de producción, vestuario y canción original, con las nominaciones por I'm Just Ken y What Was I Made For?. Además, los actores Ryan Gosling y America Ferrera fueron reconocidos con nominaciones en las categorías de actor y actriz de reparto, respectivamente.

¿Cómo reaccionó el elenco de Barbie?

La nominación de Ryan Gosling al Oscar intensificó la controversia en redes sociales, llevando al actor a compartir un comunicado en Instagram: "No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada".



En un reciente evento del Sindicato de Actores, Margot Robbie expresó su entusiasmo por las ocho nominaciones de Barbie: "No hay manera de sentirse triste cuando sabes que eres tan bendecido (...) Obviamente creo que Greta Gerwig debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera (…) Pero ha sido un año increíble para todas las películas".



América Ferrera y Simu Liu expresaron su decepción por las ausencias de Robbie y Gerwig en la nominaciones. "Me decepcionó muchísimo que ellas no estuvieran nominadas", comentó la actriz a Variety. Por su parte, actor escribió en en X (antes Twitter): "Juntas iniciaron un movimiento, conmovieron al mundo y revitalizaron el cine. Se merecen todo. Son todo".

¿Greta Gerwig merecía ser nominada al Oscar por Barbie?

Según Leny Fernández, conductora del podcast Mala sangre, Barbie "no tiene demasiados méritos", a comparación de propuestas como Oppenheimer, que es una"estupenda película", que además tuvo éxito comercial. "Barbie me parece una gran operación de marketing para renovar un juguete (...) No confía en el criterio del espectador para sacar sus conclusiones, no me convence. Su inclusión entre las dominadas a mejor película se lee más como un intento de la Academia para reconciliarse con el público".

En cambio, Alberto Castro, director de cine y conductor del podcast Ya la vi, elogia el impacto de Barbie en la industria tras convertirse en el estreno más taquillero de 2023, destacando la habilidad de Gerwig para abordar discursos feministas. En sus palabras, es una "reflexión sobre la cultura mediática y del entretenimiento y lo que se les exige a las mujeres", al mismo tiempo que la describe como una obra "hermosamente actuada, grandiosamente grabada". "Greta merecía más reconocimiento como directora".

Inés Fernández, cofundadora de Cinestesia, señala que Barbie es una propuesta "totalmente comercial" con un mensaje que considera valioso para compartir masivamente, a pesar de percibirla como "un poco superficial". "Dentro de la competencia a mejor director hay cinco candidatos y creo que la selección está bien. No creo que Barbie sea la película que le merezca a Greta Gerwig una segunda nominación como mejor directora", añade.

Juan Carlos Ugarelli, crítico en Las Horas Rojas, resalta que aunque Barbie recibió numerosas nominaciones al inicio de la temporada de premios, incluyendo los Golden Globes y los Critics' Choice Awards, su presencia posterior no fue tan destacada como se anticipaba, al quedar excluida de categorías clave como director y actriz. "Tal vez su presencia tan fuerte en otras premiaciones comenzó a saturar a algunos votantes de la Academia", plantea.

Finalmente, Zoraida Rengifo, vicepresidenta de Apreci y periodista de Cinencuentro, comenta: "En los Globos de Oro, se ha añadido esta nueva categoría, que es a mejor logro cinematográfico y de taquilla, y ahí precisamente ha sido galardonada Barbie. Creo que, buscando esa idea, Barbie, que es una película por encargo, está incluida entre las seleccionadas para el Oscar a mejor película. Me parece una mención sin sentido, considerando además la competencia que tiene, como Anatomy of a Fall, que viene respaldada con todos los laureles, Oppenheimer, que se ha llevado todos los premios, o Past Lives, que es una película muy interesante".

¿Margot Robbie merecía ser nominada al Oscar por Barbie?

En cuanto a Margot Robbie, quien no fue nominada al Oscar por su actuación en Barbie, Alberto Castro, la reconoce como una de las grandes actrices de su generación, resaltando su destacado desempeño desde El lobo de Wall Street hasta películas como Yo, Tonya y Babylon, donde considera que fue injustamente pasada por alto en la nominación al Oscar en 2023. "En Barbie, está muy bien. Claramente, tiene mucho oficio. Sin embargo, la competencia estaba muy dura y es imposible no celebrar a las actrices que ingresaron. Yo estoy muy feliz con la aparición de Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), por ejemplo", explica.

Inés Fernández opina que la actuación de Margot Robbie en Barbie "está súper bien", pero cuestiona si merece una nominación al Oscar, especialmente considerando la fuerte competencia y el nivel de complejidad de otras interpretaciones, siendo su preferida para el premio a mejor actriz Lily Gladstone por su papel en Killers of the Flower Moon. "Tampoco considero que Ryan Gosling y America Ferrera merezcan ser nominados (por actor y actriz de reparto)", añade.

Juan Carlos Ugarelli aporta una perspectiva adicional al señalar que el género de comedia, al que pertenece Barbie, históricamente enfrenta mayores desafíos para obtener nominaciones al Oscar. Argumenta que las actrices nominadas, Emma Stone, Sandra Hüller, Lily Gladstone, Annette Bening y Carey Mulligan, presentan actuaciones con "un nivel mucho más alto y una mayor complejidad" que la interpretación de Robbie en Barbie.

Por su parte, Lenny Fernández reconoce la calidad actoral previa de Margot Robbie en películas como Babylon, de Damien Chazelle, y Yo, Tonya, dirigida por de Craig Gillespie, pero señala que Barbie no representa su mejor actuación: "A pesar de que tiene algunas escenas emotivas, no la veo del todo metida en su papel, creyéndose bien su papel". También expresa que es "una injusticia" que Natalie Portman no esté nominada por May December.

Zoraida Rengifo cierra el análisis señalando que, en su opinión, ni Greta Gerwig ni Margot Robbie merecían ser nominadas en los Oscar 2024. Rengifo también considera "injustas" las nominaciones de Ryan Gosling y América Ferrera, por actuación de reparto, cuando hubo trabajos "mucho más interesantes", como el de Milo machado (Anatomy of a Fall), Concluye que los posibles reconocimientos para Barbie deberían limitarse a categorías técnicas como diseño de producción y vestuario, ya que, según ella, la película no aborda de manera significativa temas tan complejos como el feminismo.

