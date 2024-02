El lunes 12 de febrero, se llevó a cabo el almuerzo de los nominados a los premios Oscar 2024, donde se reunieron actores, directores, productores y artistas de la industria del cine. Entre ellos estuvieron la cantante Billie Eilish y su hermano, el compositor Finneas O'Connell, nominados en la categoría de mejor canción original por What Was I Made For?, de la banda sonora de Barbie.Fuente: AFP