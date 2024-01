Oscar 2024: ‘El niño y la garza’, de Hayao Miyazaki, nominada a mejor película animada

Después de once años desde su última nominación al Oscar, el aclamado director de cine Hayao Miyazaki ha recibido su cuarta nominación a los prestigiosos premios de la Academia de Hollywood. Esta distinción se debe a su impresionante obra, El niño y la garza (The Boy and the Heron), el más reciente largometraje que ha escrito y dirigido para el legendario Studio Ghibli.

Este filme marca el décimo trabajo cinematográfico de Miyazaki, quien previamente ganó un Oscar por El viaje de Chihiro en 2002 y fue nominado en otras ocasiones por El increíble castillo vagabundo en 2005 y El viento se alza en 2013. Además, en 2014, recibió un Oscar honorífico. En ese momento expresó su gratitud, destacando la fortuna de haber participado "en la última época en la que podemos hacer películas con papel y lápiz”.

Tras ser galardonada con el Globo de Oro a la mejor película animada en 2024, El niño y la garza continúa cosechando éxitos en diversos festivales a nivel mundial. Su estreno europeo tuvo lugar en el prestigioso Festival de San Sebastián. Asimismo, la cinta ha recibido un total de siete nominaciones en los premios Annie, destacando categorías como mejor película, dirección y guión. Además, ha obtenido una nominación en los premios BAFTA en la categoría de mejor película animada.

¿Con qué películas compite El niño y la garza?

El niño y la garza, la película animada de Hayao Miyazaki, se encuentra en la contienda por el premio a la Mejor Película en los Oscar 2024, compitiendo con destacadas producciones de la industria. Entre las rivales se encuentran Spider-Man: Across the Spider-Verse de Marvel, Nimona de Netflix, Elemental de Pixar y Robot Dreams, una tragicomedia hispano-francesa escrita y dirigida por Pablo Berger. Berger, ganador del Goya en 2012 por Blancanieves, se inspira en el cómic homónimo de Sara Varon.

A pesar de la fuerte competencia, las apuestas de los críticos se inclinan a favor de Miyazaki y su obra. El renombrado director ha sido ampliamente reconocido por círculos críticos en los festivales de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre otros. Su película ha recibido elogios unánimes, respaldados por un impresionante 96% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación de "aclamación universal" en Metacritic, con una puntuación destacada de 91 sobre 100.

¿De qué trata El niño y la garza?

El niño y la garza, titulada originalmente en japonés como Kimitachi wa Dō Ikiru ka, es una obra cinematográfica escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, tomando como base la novela del mismo nombre escrita por Yoshino Genzaburō, y las vivencias de Miyazaki. La trama se sumerge en el crecimiento psicológico de un joven, cuyo viaje hacia el autodescubrimiento se despliega a través de sus interacciones con amigos cercanos y su tío.

La película relata la conmovedora historia de Mahito, un niño que, tras la pérdida de su madre, se adentra en un mundo singular donde conviven tanto los vivos como los muertos. Este escenario fantástico se convierte en un espacio donde la vida experimenta un renacimiento. La película ofrece una narrativa emotiva que refleja la maestría única de Miyazaki para tejer elementos de fantasía con experiencias personales profundamente arraigadas.

¿Quién es Hayao Miyazaki?

A sus 83 años, el director japonés Hayao Miyazaki continúa siendo una figura de gran influencia en el universo de la animación. En calidad de cofundador del Studio Ghibli en 1985, junto a Isao Takahata, ha forjado una reputación excepcional a través de títulos notables como La princesa Mononoke (1997), El viaje de Chihiro, la cual le valió el Oscar en 2002, así como El increíble castillo vagabundo y El viento se alza.

La más reciente obra de Miyazaki, El niño y la garza, ya se encuentra en los cines de Latinoamérica. Después de su lanzamiento en Japón el pasado 14 de julio, la película llegó a América Latina el 11 de enero de 2024. Sin embargo, este estreno no estuvo exento de controversia, ya que una ilustradora colombiana se atribuyó falsamente la autoría de 25 mil fotogramas de la película, explicando posteriormene que "la situación se le salió de las manos".

'El niño y la garza', de Hayao Miyazaki, ha sido nominada al Oscar por animación.Fuente: Studio Ghibli

