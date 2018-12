Ben Affleck trabaja con Netflix en un nuevo filme.

Netflix sigue apostando por el cine y anunció el estreno en su plataforma, en marzo de 2019, de "Triple Frontier", una película de acción protagonizada por Ben Affleck, Charlie Hunnam, el guatemalteco Oscar Isaac y el chileno Pedro Pascal.



J.C. Chandor, director de "A most violent year" (2014) o "Margin Call" (2011), se pone detrás de la cámara en esta historia sobre un grupo de antiguos operativos de las Fuerzas Especiales que se reúnen para planificar un asalto en una zona fronteriza poco habitada en Sudamérica.

Pedro Pascal, conocido por su papel en "Game of Thrones" y "Narcos", también participa en la cinta.

Por primera vez en sus carreras, estos héroes olvidados asumen una peligrosa misión en su nombre y no en el de su país, pero cuando la situación sufre un giro inesperado y amenaza con salirse de control, sus habilidades, su lealtad y sus principios llegarán al límite en una batalla épica por la supervivencia, indica la sinopsis.



La historia es de Mark Boal ("The Hurt Locker", "Zero Dark Thirty"), que ha desarrollado el guion conjuntamente con Chandor.



En 2018 Netflix ha estrenado películas de habituales de Hollywood como Paul Greengras ("22 July"), los hermanos Coen ("The Balad of Buster Scruggs") o Alfonso Cuarón ("Roma").



Para el año que viene se espera también que llegue a la plataforma lo nuevo de Martin Scorsese, "The Irishman", una película cuyo presupuesto ha superado los 140 millones de dólares. EFE