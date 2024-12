"Asfixiante, oscura y visualmente impactante": esto dice la crítica sobre 'Nosferatu'

Con un elenco de renombre, Nosferatu llega a los cines el 1 de enero, recibiendo elogios por su atmósfera única, su fotografía impresionante y su respeto por la película original de 1922.

En enero, Nosferatu, la esperada película de terror dirigida por Robert Eggers llega finalmente a los cines de Latinoamérica. La nueva adaptación del clásico del cine de 1922 promete sumergir al público en una historia gótica de obsesión, horror y vampirismo, pero con la visión única de su director, conocido por The Witch (2015) y The Lighthouse (2019). ► El cine en 2024: IntensaMente 2, el reinado de las secuelas y el sorprendente éxito de Wicked

Esta versión rinde homenaje al filme homónimo de F. W. Murnau, una joya del cine expresionista alemán. Eggers ha compartido que esta adaptación de Nosferatu es, en muchos sentidos, la más personal de su carrera. "Una historia que no he creado, sino que he vivido con y dentro de ella, y con la que he soñado desde mi infancia", comentó el director. Tras su paso en festivales, ha recibido críticas favorables, consolidándose como uno de los títulos más esperados del año. En Rotten Tomatoes, cuenta con un 87% de reseñas positivas, con una calificación promedio de 8.3/10, mientras que en Metacritic obtuvo 78 puntos sobre 100. La dirección de Eggers y la actuación de Lily-Rose Depp han sido particularmente aclamadas.

Nosferatu llega a los cines locales el 1 de enero con una adaptación visualmente impactante.Fuente: Universal Pictures

¿Qué dice la crítica de Nosferatu?

The Hollywood Reporter, por David Rooney

"Es una pesadilla de horror gótico llena de lujosos detalles visuales, que gime bajo el peso de un presagio ominoso, se retuerce tanto con violencia convulsiva como con un sudoroso erotismo, y se aligera con astutas insinuaciones de una perversidad de campamento".

Wall Street Journal, por Kyle Smith

"Rechazando firmemente el estilo dominante en las películas de terror actuales, el Sr. Eggers ha creado un paisaje sombrío y mortal que no es en absoluto una montaña rusa de emociones".

IndieWire, por David Ehrlich

"Eggers no quiere que veamos en la oscuridad, quiere que veamos la oscuridad misma. Reconocerla no como la ausencia de luz, sino como una fuerza salvaje e inmortal por derecho propio, una que llevamos dentro de nosotros como un secreto corseteado en virtud".

Collider, por Jeff Ewing

"Nosferatu muestra a Robert Eggers en la cima de su poder, construyendo una atmósfera de amenaza asfixiante anclada por magníficas actuaciones de Lily-Rose Depp y Bill Skarsgard".

The New York Times, por Wesley Morris

"Dejando de lado algunos sustos gratuitos, Eggers ha creado ahora una película de Drácula que es más que un ejercicio, más que una afirmación de talento. Hay una visión en juego".

Washington Post, por Ty Burr

"Nosferatu acecha mientras la ves y desaparece cuando se encienden las luces, dejando al espectador conmovido pero no impresionado. Aún así: Fangs for the memories".

The Guardian, por Peter Bradshaw

"Es una interesante nueva versión de Nosferatu para nuestra era de miedo pandémico, con algunas imágenes hermosas y momentos sorprendentes, particularmente en la inquietante secuencia de alucinación iluminada por la luna al principio, lo que hace que el resto de la historia se sienta ligeramente literal y autoconsciente".

Variety, por Peter Debruge

"Visualmente impactante, con composiciones que rivalizan con grandes pinturas flamencas, la sombría reinterpretación del director obsesivo de la película expresionista de vampiros de F.W. Murnau es fielmente respetuosa con el filme mudo de 1922 y más accesible que The Lighthouse y The Witch, aunque inquietantemente despojada de vida".

Los Angeles Times, por Katie Walsh

"La película es una hazaña de diseño de producción maximalista y cinematografía sombría, pero el tedioso y sobrecargado guion convierte a cada personaje en bidimensional, a pesar de las esforzadas actuaciones, pronunciaciones llorosas y declaraciones entregadas de forma enfática".

The New Yorker, por Richard Brody

"Las imágenes no solo están despojadas de lo superfluo; están herméticamente selladas de cualquier cosa que pudiera influir desde fuera de la pantalla, desde el mundo exterior. Se sienten diseñadas, de manera opresiva, para significar solo una cosa".

Bill Skarsgård, Nicholas Hoult y Lily-Rose Depp protagonizan este oscuro remake.Fuente: Universal Pictures

¿De qué trata Nosferatu?

Nosferatu es una historia de obsesión gótica entre Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) y el aterrador conde Orlok (Bill Skarsgård), un vampiro que, al enamorarse de ella, desata un horror indescriptible. La película ahonda en los oscuros rincones del alma humana, mientras sus personajes luchan por sobrevivir a la amenaza que se cierne sobre ellos.

Nosferatu rinde homenaje al clásico de 1922, con una visión única del director Robert Eggers.Fuente: Universal Pictures

¿Quiénes actúan en Nosferatu?

El elenco incluye a:

Bill Skarsgård como el Conde Orlok/Nosferatu

Nicholas Hoult como Thomas Hutter

Lily-Rose Depp como Ellen Hutter

Aaron Taylor-Johnson como Friedrich Harding

Emma Corrin como Anna Harding

Willem Dafoe como el profesor Albin Eberhart Von Franz

Ralph Ineson como el Dr. Wilhelm Sievers

Simon McBurney como Heer Knock

La película ha recibido elogios por su fotografía y la interpretación de Lily-Rose Depp.Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo se estrena Nosferatu?

Después de su estreno mundial el 2 de diciembre en el Festival de Cine de Berlín, Nosferatu llegó a los cines de Estados Unidos, Canadá y España el 25 de diciembre. En Latinoamérica, los fanáticos podrán verla a partir del 1 de enero de 2025.

