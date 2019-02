La Academia de Hollywood anunció este lunes en un comunicado que el actor español Javier Bardem y el estadounidense Samuel L. Jackson estarán entre los presentadores de la 91 edición de los Óscar el 24 de febrero.



Bardem y Jackson lideran la nueva tanda de nombres confirmados para subir al escenario del Teatro Dolby, de Hollywood (California), y desvelar los ganadores de las estatuillas doradas.



El resto de artistas confirmados este lunes son Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Stephan James, Keegan-Michael Key, Kiki Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa y Sarah Paulson.



"El despliegue de talento que habrá en la ceremonia ha traído algunos de los momentos más inolvidables del cine reciente al público de todo el mundo", indicaron Donna Gigliotti y Glenn Weiss, productores de la gala.



"Se unen en la ceremonia para que volvamos a conectar con los nominados, sus tremendas películas y sus increíbles actuaciones", agregaron.



Recientemente se dio a conocer que el venezolano Gustavo Dudamel y la orquesta filarmónica de Los Ángeles (California) actuarán durante el segmento de la ceremonia dirigido a recordar a los difuntos que ha sufrido la industria en los últimos meses.



La lista de presentadores la completan Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu.



La gala no contará con un maestro de ceremonias por primera vez en 30 años tras la renuncia del humorista Kevin Hart.



"Roma", de Alfonso Cuarón, es la gran favorita para la ceremonia de los Óscar con un total de diez candidaturas, las mismas que "The Favourite", de Yorgos Lanthimos.



La estatuilla a mejor película la disputarán "BlacKkKlansman", "Black Panther" -la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento-, "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "Roma" y "A Star is Born". EFE