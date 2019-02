La Academia de Hollywood entregará los premios más importantes del cine este domingo 24 de febrero. | Fuente: Composición

"Roma" cuenta con 10 nominaciones a los Oscar 2019. Una de esas nominaciones tienen a la actriz Marina de Tavira como protagonista, quien lucha por llevarse el galardón a Mejor actriz de reparto. En la categoría compite con Emma Stone (por "The Favourite"), Regina King ("If Beale Street Could Talk"), Rachel Weisz ("The Favourite") y Amy Adams ("Vice").



Fue Emma Stone quien sorprendió a la intérprete mexicana con una emotiva nota en la que mostraba su emoción por compartir una nominación. "¡Marina, felicitaciones! Es un verdadero honor estar nominada a tu lado. ¡Ten un noche increíble! Besos y abrazos, Emma Stone", firmó la ganadora del Oscar por "La La Land". Marina respondió usando sus redes sociales: "El honor es todo mío. ¡Que bella manera de empezar el día!", escribió.

HORA Y CANAL PARA VER LA CEREMONIA DE LOS PREMIOS OSCAR 2019

Día: Domingo 24 de febrero

Canal: TNT (102 de Movistar / doblado al español) y TNT Series (103 de Movistar / idioma original)

Hora: 19hrs (MÉXICO) / 20hrs (COLOMBIA y PERÚ) / 21hrs (VENEZUELA) / 22hrs (ARGENTINA Y CHILE)