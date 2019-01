La Academia de Hollywood anunció a las películas que competirán por los premios más importantes del cine, el próximo 24 de febrero, en los Premios Oscar 2019. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: null

La Academia de Hollywood anunció a las películas que competirán por los premios más importantes del cine, el próximo 24 de febrero. Si bien la gran favorita de los Premios Oscar 2019 es "Roma" de Alfonso Cuarón- que obtuvo 10 nominaciones entre ellas a Mejor película extranjera y Mejor Película-, otras dos cintas han alcanzado también gran número de nominaciones: "Black Panther" y "A star is born", esta última protagonizada por la cantante pop Lady Gaga.

Para "A star is born", cinta protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, alcanzó ocho nominaciones por Mejor película, Mejor actriz, Mejor actor, Mejor canción original ("Shallow"), Mejor fotografía, Mejor mezcla de sonido, Mejor actor de reparto para Sam Elliott, Mejor guión adaptado.

En el caso de la cinta del rey de Wakanda sus siete nominaciones son por Mejor película, Mejor canción original para su tema "All the stars", Mejor diseño de producción, Mejor guión original, Mejor edición de sonido, Mejor mezcla de sonido y Mejor diseño de vestuario.





OTROS NOMINADOS

Mejor Película



-Black Panther

-Blackkklansman

-Bohemian Rhapsody

-The Favourite

-Green Bpook

-Roma

-A Star is born

-Vice

Mejor actriz

-Yalitza Aparicio- Roma

-Glenn Close- The Wife

-Olivia Colman- The Favourite

-Lady Gaga- A star is born

-Melissa McCarthy- Can you ever forgive me?

Mejor actor

-Christian Bale- Vice

-Bradley Cooper- A star is born

-Willem Dafoe- A las puertas de la eternidad

-Rami Malek- Bohemian Rhapsody

-Viggo Mortensen- Green Book

Mejor actor de reparto

-Richard E. Grant – "Can You Ever Forgive Me?"

-Adam Driver – "BlacKkKlansman"

-Sam Elliott – "A Star Is Born"

-Mahershala Ali – "Green Book"

-San Rockwell- Vice



Mezcla de Sonido

-Black Panther

-Bohemian Rhapsody

-FIrst Man

-Roma

-A star is born



Edición de sonido

-Black Panther

-Bohemian Rhapsody

-First Man

-A quiet place

-Roma

Guión original

-Black Panther

-Blackkklansman

-If Beadle Street could talk

-Isle of Dogs

-Mary Poppins Returns

Guion adaptado

-The ballad of buster scruggs

-Blackkklansman

-Can you ever forgive me?

-If Beadle Street could talk

-A star is born

Diseño de producción

-Black Panther

-The Favourite

-First Man

-Mary Poppins Returns

-Roma

Canción original

-“All the stars”- Black Panther

-“I’ll fight”- RBG

-“The place where lost things go”- Mary Poppins returns

-“Shallow”- A Star is born

-“When a cowboy trades his spurs for wings”- The ballad of buster scruggs