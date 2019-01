La ceremonia de los Critics' Choice Awards 2019 sirvió para destacar las notables actuaciones femeninas del 2018. Difícil escoger solo una ganadora, por eso en dos categorías se dio un empate. Histórico. Así sucedió cuando tanto Lady Gaga como Glenn Close (que la semana pasada se llevó el Globo de Oro) subieron al escenario para llevarse la estatuilla a Mejor Actriz.

"La verdadera estrella de la cinta ["A Star is Born"] no soy yo, es la valentía y la perseverancia", indicó una emocionada cantante al recibir el premio y después de dedicárselo a aquellos que han sufrido alcoholismo o alguna adicción.

Antes que ella, Glenn Close subió a recoger la estatuilla por su rol en "La esposa". "Creo que hablo por todas las mujeres de la sala: nos celebramos la una por la otra, estamos orgullosas de estar en esta sala juntas", dijo ante los aplausos de las invitadas al Critics' Choice Awards.

Close y Gaga no solo están unidas ahora por este galardón, la intérprete reveló que su madre y la actriz son buenas amigas por lo que se sentía honrada de compartir la estatuilla con ella.



La cantante, que también ganó a Mejor Canción, agradeció al director Bradley Cooper por haberla elegido. "Eres un cineasta mágico y eres igual de mágico como ser humano", le dijo emocionada.



NOCHE DE EMPATES

Previamente, hubo otro empate durante la noche en la categoría a Mejor Actriz en Miniserie de Televisión. "No puedo pensar en algo más hermoso que un empate porque no hay un ganador cuando puedes hacer un gran trabajo y tenemos increíbles oportunidades", sostuvo Amy Adams cuando fue a recibir el premio por "Sharp Objects". Junto con ella subió Patricia Arquette por "Escape at Dannemora".

Abrazadas, Amy Adams y Patricia Arquette dieron sus discursos de agradecimiento. La segunda dio un importante mensaje para las mujeres. "Gracias a Ben Stiller por quitarme el estigma que he cargado toda mi carrera de 'si soy agradable' [...] Muchos de mis amigos que quizás sean de cuerpos grandes me dijeron 'gracias, por una vez en mi vida pude ver a una mujer de cuerpo grande o de un tipo de cuerpo diferente ser sexy, sin disculparse por ello y sin ser un fetiche o una broma".