Los críticos eligieron. Este domingo 13, se realizará la entrega de los Critics' Choice Awards 2019 que tiene como favoritos a "The Favourite" y "Black Panther", con 14 y 12 nominaciones respectivamente. La primera cinta ─protagonizada por Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone─ también lidera las nominaciones en los Bafta. Mientras que el filme sobre el héroe de Wakanda, puede tener una segunda oportunidad de brillar durante la temporada de premios después de ser pasada por alto en los Globos de Oro.



En la categoría de cine, otras fuertes competidoras son "First Man" (10 candidaturas), "Mary Poppins Returns" (9 candidaturas), "A Star is Born" (9 candidaturas), "Vice" (9 candidaturas), "Roma" (8 candidaturas) y "Green Book" (7 candidaturas). ¿Alfonso Cuarón nuevamente brillará en la gala? Gracias a "Roma" se disputará el galardón a Mejor Director.



En el apartado de televisión, los Critics' Choice Awards favorecen a "The Americans" (reciente ganador al Globo de Oro a Mejor Drama), "Escape at Dannemora" y "El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story", todos en carrera por cinco galardones.

A diferencia de los Globos de Oro o los Oscar, en esta ceremonia los ganadores serán elegidos por los más de 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá, organizados en la BFCA (Broadcast Film Critics Association) y la BTJA (Broadcast Television Journalists Association).

CANAL PARA VER LA CEREMONIA

LATINOAMÉRICA: Si vives en Perú, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile o Argentina, podrás ver la entrega de los Critics' Choice Awards 2019 por el canal TNT (en español) o TNT Series (idioma original).

FECHA Y HORA

México: 6:00 p.m.

Perú / Ecuador / Colombia: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile / Argentina: 9:00 p.m.

Domingo 13 de enero.

PRINCIPALES NOMINACIONES EN CINE

Mejor Película

Black Panther

BlacKkKlansman

The Favourite

First Man

Green Book

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins Returns

Roma

A Star Is Born

Vice

Mejor Actor

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – At Eternity’s Gate

Ryan Gosling – First Man

Ethan Hawke – First Reformed

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

Mejor Actriz

Yalitza Aparicio – Roma

Emily Blunt – Mary Poppins Returns

Glenn Close – The Wife

Toni Collette – Hereditary

Olivia Colman – The Favourite

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

Mejor Actor de Reparto

Mahershala Ali – Green Book

Timothée Chalamet – Beautiful Boy

Adam Driver – BlacKkKlansman

Sam Elliott – A Star Is Born

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Michael B. Jordan – Black Panther

Mejor Actriz de Reparto

Amy Adams – Vice

Claire Foy – First Man

Nicole Kidman – Boy Erased

Regina King – If Beale Street Could Talk

Emma Stone – The Favourite

Rachel Weisz – The Favourite

Mejor Actor/Actriz Revelación

Elsie Fisher – Eighth Grade

Thomasin McKenzie – Leave No Trace

Ed Oxenbould – Wildlife

Millicent Simmonds – A Quiet Place

Amandla Stenberg – The Hate U Give

Sunny Suljic – Mid90s

Mejor Director

Damien Chazelle – First Man

Bradley Cooper – A Star Is Born

Alfonso Cuarón – Roma

Peter Farrelly – Green Book

Yorgos Lanthimos – The Favourite

Spike Lee – BlacKkKlansman

Adam McKay – Vice

Mejor Película Animada

The Grinch

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mejor Película de Acción

Avengers: Infinity War

Black Panther

Deadpool 2

Mission: Impossible – Fallout

Ready Player One

Widows

Mejor Comedia

Crazy Rich Asians

Deadpool 2

The Death of Stalin

The Favourite

Game Night

Sorry to Bother You

Mejor Película de Terror o Ciencia Ficción

Annihilation

Halloween

Hereditary

A Quiet Place

Suspiria

Mejor Película Extranjera

Burning

Capernaum

Cold War

Roma

Shoplifters

PRINCIPALES NOMINACIONES EN TELEVISIÓN

Mejor Drama

The Americans (FX)

Better Call Saul (AMC)

The Good Fight (CBS All Access)

Homecoming (Amazon)

Killing Eve (BBC America)

My Brilliant Friend (HBO)

Pose (FX)

Succession (HBO)

Mejor Actor de Serie Dramática

Freddie Highmore – The Good Doctor (ABC)

Diego Luna – Narcos: Mexico (Netflix)

Richard Madden – Bodyguard (Netflix)

Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Billy Porter – Pose (FX)

Matthew Rhys – The Americans (FX)

Milo Ventimiglia – This Is Us (NBC)

Mejor Actriz de Serie Dramática

Jodie Comer – Killing Eve (BBC America)

Maggie Gyllenhaal – The Deuce (HBO)

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Sandra Oh – Killing Eve (BBC America)

Elizabeth Olsen – Sorry For Your Loss (Facebook Watch)

Julia Roberts – Homecoming (Amazon)

Keri Russell – The Americans (FX)

Mejor Miniserie

A Very English Scandal (Amazon)

American Vandal (Netflix)

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Escape at Dannemora (Showtime)

Genius: Picasso (National Geographic)

Sharp Objects (HBO)

Mejor Comedia

Atlanta (FX)

Barry (HBO)

The Good Place (NBC)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

The Middle (ABC)

One Day at a Time (Netflix)

Schitt’s Creek (Pop)

Mejor Actor en Serie de Comedia

Hank Azaria – Brockmire (IFC)

Ted Danson – The Good Place (NBC)

Michael Douglas – The Kominsky Method (Netflix)

Donald Glover – Atlanta (FX)

Bill Hader – Barry (HBO)

Jim Parsons – The Big Bang Theory (CBS)

Andy Samberg – Brooklyn Nine-Nine (Fox)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Rachel Bloom – Crazy Ex-Girlfriend (The CW)

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Allison Janney – Mom (CBS)

Justina Machado – One Day at a Time (Netflix)

Debra Messing – Will & Grace (NBC)

Issa Rae – Insecure (HBO)

Mejor Serie Animada

Adventure Time (Cartoon Network)

Archer (FXX)

Bob’s Burgers (Fox)

BoJack Horseman (Netflix)

The Simpsons (Fox)

South Park (Comedy Central)