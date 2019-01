Tras darse a conocer a los triunfadores de los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards ─donde las películas "Roma" y "Green Book" destacaron como favoritas─ se tiene un panorama más claro de los posibles candidatos a los premios Oscar 2019.

La incertidumbre acaba en menos de 24 horas, este martes 22, cuando la Academia de Cine de Hollywood revele en vivo su lista de nominados. La ceremonia tendrá como conductores a los comediantes Kumail Nanjiani ("Silicon Valley") y Tracee Ellis Ross ("Black-ish").

CÓMO VER LA TRANSMISIÓN



El anuncio de los nominados a los Oscar 2019 se realizará el martes 22 de enero. Estará dividida en dos partes, la primera comenzará a las 8:20 a.m. y, tras una breve pausa, se retomará a las 8:30 a.m.



La Academia de Hollywood hará streaming oficial, en vivo, desde todas sus plataformas digitales: las webs Oscar.com y Oscars.org, además de sus páginas de Twitter, YouTube y Facebook.

Desde este enlace oficial de YouTube podrás seguir el anuncio de los nominados a los Oscar 2019.

Oscar 2019: Conoce EN VIVO los nominados a los Premios Oscar | Fuente: Archivo

LAS CATEGORÍAS



En la primera parte se anunciarán a los nominados a:



Mejor actriz de reparto

-Regina King – "If Beale Street Could Talk"

-Emma Stone – "The Favourite"

-Rachel Weisz – "The Favourite"

-Amy Adams – "Vice"

-Marina de Tavira - "Roma"



Mejor Diseño de Vestuario

-The Ballad of Buster Scruggs

-Black Panther

-The Favourite

-Mary Poppins Returns

-Mary Queen of Scots



Mejor actor de reparto

-Richard E. Grant – "Can You Ever Forgive Me?"

-Adam Driver – "BlacKkKlansman"

-Sam Elliott – "A Star Is Born"

-Mahershala Ali – "Green Book"

-San Rockwell- Vice



Mezcla de Sonido

-Black Panther

-Bohemian Rhapsody

-FIrst Man

-Roma

-A star is born



Edición de sonido

-Black Panther

-Bohemian Rhapsody

-First Man

-A quiet place

-Roma



Mejor corto animando

-Animal Behaviour

-Bao

-Late Afternoon

-One Small Step

-Weekends



Mejor cortometraje

-Detainment

-Fauve

-Marguerite

-Mother

-Skin



Guión original

-Black Panther

-Blackkklansman

-If Beadle Street could talk

-Isle of Dogs

-Mary Poppins Returns



Edición

-Blackkklansman

-Bohemian Rhapsody

-The Favourite

-Green Book

-Vice

-Capernaum

-Cold War



Mejor película extranjera

-Capernaum (Líbano)

-Cold war (Polonia)

-Never look away (Alemania)

-Roma (México)

-Shoplifters (Japón)



Corto documental

-Black Sheep

-End Game

-Lifeboat

-A night at the garden

-Period. Endo of sentence.



Documentary Feature

-Free Solo

-Hale county this morning, this evening

-Minding the gap

-Of fathers and sons



Diseño de producción

-Black Panther

-The Favourite

-First Man

-Mary Poppins Returns

-Roma



Fotografía

-Cold war

-The favourite

-Never look away

-Roma

-A star is born



Efectos visuales

-Avengers: Infinity war

-Christopher Robin

-First Man

-Ready Player One

-Solo: a Star Wars story



Maquillaje y diseño

-Border

-Mary Queen of Scots

-Vice



Película animada

-Increibles 2

-Mirai

-Ralph Breaks the Internet

-Spider- Man: Into the Spider-verse



Canción original

-“All the stars”- Black Panther

-“I’ll fight”- RBG

-“The place where lost things go”- Mary Poppins returns

-“Shallow”- A Star is born

-“When a cowboy trades his spurs for wings”- The ballad of buster scruggs



Guion adaptado

-The ballad of buster scruggs

-Blackkklansman

-Can you ever forgive me?

-If Beadle Street could talk

-A star is born



Guion original

-The Favourite- Deborah Davis & Tony McNamara

-First Reformed- Paul Schrader

-Green Book- Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

-Roma- Alfonso Cuarón

-Vice- Adam McKay



Mejor actor

-Christian Bale- Vice

-Bradley Cooper- A star is born

-Willem Dafoe- A las puertas de la eternidad

-Rami Malek- Bohemian Rhapsody

-Viggo Mortensen- Green Book



Mejor actriz

-Yalitza Aparicio- Roma

-Glenn Close- The Wife

-Olivia Colman- The Favourite

-Lady Gaga- A star is born

-Melissa McCarthy- Can you ever forgive me?



Mejor director

-Spike Lee- Blackkklansman

-Pawel Pawlikowski- Cold war

-Yorgos Lanthimos- THe Favourite

-Alfonso Cuarón- Roma

-Adam McKay- Vice



Mejor Película



-Black Panther

-Blackkklansman

-Bohemian Rhapsody

-The Favourite

-Green Book

-Roma

-A Star is born

-Vice









EN BUSCA DE ANFITRIÓN



El Oscar, la gala más importante del cine, aún no tiene presentador. El plan inicial de la Academia de Hollywood: Kevin Hart ─popular comediante afroamericano─ se cayó a pocas horas del anuncio al recordar antiguos mensajes con contenido homófobo que publicó, en Twitter, entre 2009 y 2011. Ante las críticas, el humorista renunció a conducir la gala.

Aunque inusual, no sería la primera vez que los Oscar no tienen anfitrión ya que en 1969, 1970, 1971 y 1989 no tuvieron maestro de ceremonias. The Hollywood Reporter, por su parte, indicó recientemente que se intentaría reunir sobre el escenario a varios de los actores de "Avengers: Endgame". Nos toca esperar al próximo 24 de febrero para saber quién dirá sobre el escenario "Bienvenidos a los Oscar".