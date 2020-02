Una de las ausencias más comentadas en las nominaciones a los Oscar 2020, que se dieron a conocer el pasado 13 de enero, fue la de Adam Sandler. Su ausencia causó estupor entre muchos de los votantes, que no entendieron cómo después de haber sido elegido como mejor actor por la National Board of Review por su papel en "Diamantes en bruto", cinta que llega a Netflix este viernes, no consiguiera colarse entre los nominados por la Academia estadounidense.

Una sorpresa que, al parecer, escondería cierta antipatía hacia el actor y también hacia la cinta de los hermanos Safdie, un filme rompedor y frenético, una propuesta diferente y políticamente incorrecta que muchos miembros de la siempre excesivamente tradicional y ahora más que nunca encorsetada en la corrección Academia, ni siquiera se habrían parado a valorar.

Así lo explicó un votante anónimo de los Oscar a The New York Post, que afirma que, de entrada, la película de los hermanos Safdie no es del gusto de la Academia. Así lo cree este votante, que, a pesar de valorar la actuación de Sandler, espetó que el actor "sigue haciendo comedias cursis de Netflix que son verdaderamente tontas".