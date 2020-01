Rodrigo Prieto, Antonio Banderas y Mayes C. Rubeo son algunos de los hispanos nominados a los Oscar 2020. | Fuente: Instagram

Los Oscar 2020 se llevará a cabo el 9 de febrero de este año en el Dolby Theatre en Los Ángeles. No solo los estadounidenses han dejado con la boca abierta a más de uno por su trabajo en las películas, también los hispanos.

España

El que sorprendió con su nominación fue Antonio Banderas. El español está en la categoría de Mejor actor por primera vez. Por otra parte, "Klaus", dirigida por el español Sergio Pablos, estará compitiendo en la categoría “Mejor película animada” junto a “Toy Story 4”, “Cómo entrenar a tu dragón 3”, la francesa “I lost my body” y “Mr. Link. El origen perdido”.

México

Rodrigo Prieto está participando en la categoría “Mejor fotografía” por “The Irishman” de Martin Scorsese. La primera vez que fue nominado a un Oscar se dio por su trabajo en “Brokeback Mountain”. Ha laborado en importantes producciones como “Frida” de Salma Hayek y “8 Mile” de Eminem.

Rodrigo Prieto competirá con Lawrence Sher (“Joker”); Jarin Blaschke ("The Lighthouse”), Roger Deakins (“1917”) y Robert Richardson "“Once upon a time… in Hollywood”".

Mayes C. Rubeo está nominada a “Mejor vestuario” por su trabajo en “Jojo Rabbit”, donde Scarlett Johansson peleará por el galardón a “Mejor actriz”. Su labor ya es conocida debido a que demostró su talento en películas como “Thor: Ragnarok” y “Avatar”.

Argentina

Leandro Estebecorena, Nelson Sepúlveda y Pablo Helman están nominados en la categoría “Mejor efectos especiales” gracias a “The Irishman” de Martin Scorsese.

Helman participó en películas como "Terminator 3", "Jurassic Park", "Hombres de Negro", "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal", "Rescatando al soldado Ryan", "Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones", y "La guerra de los mundos".