Las fotografías de Luke Perry y Cameron Boyce no fueron incluidas en el segmento de fallecidos en los Oscar 2020. | Fuente: AFP

Los Oscar 2020 se presentaron el pasado domingo 9 de enero, donde se reconoció a las mejores exponentes del cine en sus diferentes categorías. A pesar de las reacciones positivas que generó los mensajes de inclusión y diversidad, así como la victoria de “Parasite”, los espectadores criticaron las ausencias en el segmento “In Memoriam”.

Luke Perry y Cameron Boyce no fueron tomados en cuenta para el momento que homenaje a los actores y personas relacionadas a la industria que fallecieron durante el último año. Como se recuerda, el actor de “Beverly Hills, 90210” falleció en marzo del 2019, mientras que Boyce —conocido por su recorrido en las series y películas de Disney— perdió la vida en julio del mismo año.

Ante ello, la Academia brindó una explicación sobre los actores faltantes en el “In Memoriam”, y aseguró que el tiempo de la transmisión televisiva es limitado. De esta forma, el comité ejecutivo decidió incluir a ambos en la galería de estrellas fallecidas de la página web de los Oscar.

“La Academia recibe cientos de solicitudes para incluir seres queridos y colegas de la industria en el segmento de los Oscar ‘In Memoriam’. Un comité ejecutivo que representa a cada sucursal elabora la lista y hace la selección para la transmisión televisiva en base al tiempo disponible limitado. Todas las presentaciones están incluidas en Oscar.com y permanecerán en el sitio durante todo el año. Luke Perry y Cameron Boyce son recordados en la galería del sitio web”.

Cabe resaltar que el actor Kirk Douglas, quien falleció el 5 de febrero, fue el último en aparecer en el segmento “In Memoriam” de los Oscar 2020. El reconocido artista de cine fue incluido pocos días antes de que se presentara la prestigiosa premiación.

PIDEN RECONOCIMIENTO

Luke Perry murió a los 52 años, después de sufrir un derrame cerebral en su casa cuatro días antes de su deceso. El actor hizo su última aparición en la pantalla grande como parte del elenco de “Once Upon a Time in Hollywood”, cinta dirigida por Quentin Tarantino, que obtuvo ocho nominaciones y dos premios Oscar en la gala.

Por otro lado, el fallecimiento de Cameron Boyce conmocionó al mundo, debido a las situaciones que rodaban el hecho. El actor de 20 años, conocido por su rol en “Descendientes”, perdió la vida repentinamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles. Posteriormente, la autopsia confirmó que la causa de su muerte fue la epilepsia.