SI Frances McDormand obtiene el Oscar este domingo, acompañaría a Meryl Streep e Ingrid Bergman en la lista de actrices que poseen 3 estatuillas | Fuente: EFE /Searchlight Pictures / EFE

Este domingo 25 de abril, la estadounidense Frances McDormand, protagonista de "Nomadland", podría unirse al selecto grupo de actrices con tres estatuillas en su haber si, finalmente, la Academia de Hollywood decide entregarle el Oscar en la categoría de mejor actriz.

Así, McDormand acompañaría a las actrices Meryl Streep e Ingrid Bergman, quienes poseen 3 estatuillas en dicha categoría, solo siendo superadas por la reina absoluta de la interpretación, tanto femenina como masculina, Katharine Hepburn, con 4 galardones por la cintas “Gloria por un día” (1933), "Adivina quién viene a cenar esta noche" (1967), "El león en invierno" (1968) y "En el estanque dorado" (1981).

Actrices más premiadas

Cabe recordar que Meryl Streep ha ganado dos premios de la Academia con "La decisión de Sophie" (1982) y "La dama de hierro" (2011) y uno como mejor actriz de reparto con "Kramer contra Kramer" (1979). A lo largo de su carrera, Streep ha estado nominada en 21 ocasiones.



En la misma ubicación se encuentra la actriz sueca Ingrid Bergman, quien se llevó tres Oscar. Dos de ellos por los filmes "Luz que agoniza" (1945) y "Anastasia" (1957), y otro como actriz de reparto en "Asesinato en el Orient Express" (1974).

La oportunidad de Frances McDormand de pasar a la historia no será nada fácil. ya que compite en la misma categoría con Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday"), Carey Mulligan con "Promising Young Woman" y Vanessa Kirby con “Pieces of A Woman”.

Actores más galardonados

En la categoría de mejor actor, Daniel Day Lewis es el intérprete que más estatuillas ha recibido por parte de la Academia. El trabajo de Day Lewis ha sido reconocido con tres Oscar por "My Left Foot" (1989), "There Will Be Blood" (2007) y "Lincoln" (2012).

Le sigue el ahora retirado Jack Nicholson con tres premios Oscar a mejor actor por "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975), "As Good as It Gets" (1997) y "Terms of Endearment" (1983). Nicholson también ha sido premiado en la categoría mejor actor de reparto en tres ocasiones. A lo largo de su carrera fue nominado hasta en 12 oportunidades.

Jack Nicholson & a relative newcomer to film, @DannyDeVito, from the 1976 Best Picture winner "One Flew Over the Cuckoo's Nest." #Oscars90 pic.twitter.com/g1ms0Wdklo — The Academy (@TheAcademy) July 10, 2017

Canal para ver los Oscar 2021

Puedes ver la premiación de los Oscar 2021 en vivo desde los canales TNT (102 Movistar TV y 702 Claro) y TNT Series (103 Movistar TV y 612 Claro) en la región de Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos se podrá ver bajo la señal ABC.

Horario en Perú y según tu país

Estados Unidos: 8:00 p.m (Hora del este)

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.