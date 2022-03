Los cantantes Becky G y Luis Fonsi interpretando en inglés el tema "No se habla de Bruno" | Fuente: AFP | Fotógrafo: ROBYN BECK

Luis Fonsi cantó en la ceremonia de los Oscar 2022, una gala que luego de dos años volvió a ser presencial tras la pandemia de la COVID-19. El cantante puertorriqueño subió al escenario junto a la colombiana Becky G para interpretar "No se habla de Bruno", tema popular de la película "Encanto".

El actor John Leguizamo fue el encargado de hacer la presentación del número musical. Junto a los artistas que hacen los coros del tema en inglés, Fonsi apareció en el escenario con un traje celeste, mientras que Becky G lució un llamativo vestido amarillo.

"Feliz de estar acá por primera vez y ser parte de una canción, que, como padre, le he escuchado muchas veces en casa. Una canción que celebra a Colombia, nuestra cultura, nuestro idioma y el sabor de los latinos", dijo Fonsi durante su paso por la alfombra roja.



Tras la presentación, el público que se dio cita al Teatro Dolby aplaudieron a los artistas. La canción fue compuesta por Lin-Manuel Miranda e interpretada originalmente por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Daniela Sierra, Juanse Diez, Isabel Garcés y Olga Lucía Vives.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Encanto", la película de Disney inspirada en la cultura de Colombia, ganó el Oscar a la mejor película de animación en la 94 edición de los premios, que se celebró en el teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).

La cinta compitió contra Luca, Raya and the Last Dragon, Flee y The Mitchells vs. The Machines. Seguida a esta, entró en la lista de mejor banda sonora original con películas como "Don’t Look Up", "Dune", "The Power of the Dog" y "Parallel Mothers"; además figuró en la categoría mejor canción original por "Dos oruguitas".

EL REGRESO DE LOS OSCAR

La edición 94 de los Oscar volvieron a la 'normalidad' tras los condicionantes de la pandemia. El Teatro Dolby, en pleno corazón del Paseo de la Fama, albergó unos premios marcados por el liderazgo de "The Power of the Dog", de Jane Campion, con doce nominaciones.

Dentro del auditorio, esperaron, como antes de la pandemia, más de 3.000 personas para conocer el veredicto de los casi 8.000 miembros de la Academia con derecho a voto.

Hasta 5.000 trabajadores se han esforzado en el último mes para garantizar que todo salga según lo previsto en esta edición donde la música jugará un rol fundamental.

Artistas como Beyoncé, Billie Eilish and Finneas, Reba McEntire o Sebastián Yatra, nominados por interpretar o componer las canciones de distintas producciones de este curso, mostraron su emoción por presentar su música a los asistentes del teatro Dolby.

