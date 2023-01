La contienda por el trofeo mayor de los Oscar 2023 es fuerte: ninguna película parte como clara favorita para ser nombrada ganadora. | Fuente: Composición

Los Oscar 2023 han sorprendido a propios y extraños al anunciar a las 10 producciones que competirán por su máxima estatuilla: Mejor Película.

Grandes producciones como "Everything Everywhere All At Once", "The Banshees of Inisherin" o hasta "Top Gun: Maverick" se ponen en la lista de favoritas para la Academia de Hollywood, que tendrá la difícil tarea de escoger una.

Debido a que la mayoría de ellas ya no se encuentra en cartelera, y para celebrar estas nominaciones, te dejamos las formas de ver vía streaming y de forma legal las 10 nominadas al galardón.

Las nominadas a Mejor Película en los Oscar 2023 y cómo ver en streaming

"ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT"

La cinta alemana cuenta la historia de Paul, un joven de 17 años, que se une al Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, con sueños de gloria. Su entusiasmo cambia al afrontarse de la realidad que se vive en las trincheras y cómo es enfrentar una guerra que parece interminable.

¿Dónde ver? Netflix

"AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA"

La secuela de la cinta "Avatar" trae de regreso a Jake Sully, quien ha formado una familia con Ney'tiri. Su tranquila vida se ve afectada por un enemigo del pasado que los obligan a dejar su hogar y llegar a otros espacios de Pandora, que no han conocido antes.

¿Dónde ver? Por el momento, solo está disponible para rentarla en Google Play por 11 soles. Llegará próximamente a Disney Plus.

"THE BANSHEES OF INISHERIN"

En una remota isla irlandesa, Pádraic queda devastado cuando su amigo, Colm, de repente pone fin a su amistad de toda la vida. Con la ayuda de su hermana y un isleño con problemas, Pádraic se propone reparar la relación dañada por todos los medios.

¿Dónde ver? La película está disponible en HBO Max y para rentar en Amazon y Google Play.

"ELVIS"

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Austin Butler) a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker (Tom Hanks), su manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.

¿Dónde ver? HBO Max

"EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE"

Una historia de multiversos que nos lleva a ver cuál es el peligro de este y cómo salvar su mundo, podría salvar el mundo por completo.

¿Dónde ver? Solo se puede rentar en Claro Videos y Apple TV a 11 y 15 soles respectivamente. En la segunda opción también es posible comprarla por 58 soles.

"THE FABELMANS"

Tras ver la película "El mayor espectáculo del mundo", el joven Sammy Fabelman se enamora perdidamente del cine. Armado con una cámara y contando con la ayuda de su madre, Sammy trata de filmar su primera película en casa.

¿Dónde ver? Actualmente no está disponible para streaming para Perú.

"TÁR"

La célebre música Lydia Tár está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre de su carrera. Sin embargo, el destino parece estar en su contra y solo encuentra consuelo en Petra, su hija adoptiva.

¿Dónde ver? Actualmente no está disponible para streaming para Perú.

"TOP GUN: MAVERICK"

Maverick, quien lleva 30 años de servicio, es ahora instructor de pilotos militares. Una última misión lo obliga a enfrentar las heridas abiertas del pasado y sus temores más profundos.

¿Dónde ver? Puedes verlo en Star+, Paramount+ y Claro Videos.

"TRIANGLE OF SADNESS"

La cinta danesa cuenta la historia de Carl y Yaya, pareja de influencers, quienes acuden de invitados a a un crucero de lujo cuyo capitán se niega a saludarlos. La situación da un giro inesperado cuando una tormenta brutal azota la embarcación.

¿Dónde ver? Actualmente no está disponible para streaming para Perú.

"WOMEN TALKING"

Las mujeres que integran una colonia religiosa tratan de reconciliarse con la fe tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales. La cinta está protagonizada por Claire Foy, Jessie Buckley, Rooney Mara y Frances McDormand.

¿Dónde ver? Actualmente no está disponible para streaming para Perú.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.