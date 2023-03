'El triángulo de la tristeza' y 'Ellas hablan' son candidatas a mejor película en los Oscar 2023. | Fuente: Composición

Suele pensarse, con cierto sentido de justicia, que los Oscar son antes que una competencia a la que ingresan películas de una enorme calidad, un concurso que reconoce los filmes que mejor campaña publicitaria tuvieron. Pero quizás más que de sus cualidades, que son tema de discusión para la crítica, sea conveniente también hablar sobre si Hollywood propicia espacios para títulos que están fuera de su circuito. Saber si la Academia les abre la puerta a propuestas “diferentes” de sus multimillonarias producciones.



La historia reciente parece probarlo: en 2017, por ejemplo, “Moonlight”, la película de Barry Jenkins que apenas valió 1.5 millones de dólares, consiguió el Oscar a mejor película, lo mismo que le ocurrió en 2021 a “Nomadland”, el filme de Chloé Zhao que costó 5 millones. Ese mismo año, incluso, una cinta de poco más de medio millón como “Sound of Metal” candidateó en el apartado más importante. Y ni qué decir de 2022, cuando la japonesa "Drive My Car" y la irlandesa "Belfast" casi se llevan el premio que fue a parar a "Coda". ¿Qué tienen en común todas estas cintas, además de presupuestos muy por debajo de los de, por ejemplo, un “Avatar: The Way of Water” o “Top Gun: Maverick”?

Para Rodrigo Bedoya, coordinador de la Semana del Cine Ulima, se trata de películas más artísticas, ligadas a ciertos nichos de un público más cinemero, que buscan “una exploración más autoral” antes que solo recaudar dinero. “Antes, ese tipo de cine con el más popular, comercial y masivo podían convivir en una película. Pienso en ‘Titanic’ de James Cameron. Pero eso es cada vez más raro. Ahora tienes películas que son puro espectáculo y otras más autorales. Las diferencias están más marcadas”, apuntó a RPP Noticias.

Quizás por ello, argumentó el crítico, los Oscar estén a la caza de títulos que le irradien el “prestigio” que pesa sobre propuestas de autor. “Eso explica que entren [a candidatear a mejor película] ‘Triangle of Sadness’ (Triángulo de la tristeza), o ‘Women Talking’ (Ellas hablan), o ‘Tár’, que es una película compleja. Esa dinámica de cine más autoral es lo que ahora busca la Academia y por eso nomina ese tipo de películas”, afirmó.

Las condiciones de la Academia

Ciertamente, los Oscar no son Cannes ni la Berlinale, por nombrar a solo dos festivales que cada año reciben en sus competencias a filmes de corte independiente. Por eso, para la crítica Leny Fernández, que películas hechas fuera del sistema de los grandes estudios accedan a una nominación tampoco las hace inmunes a ciertas condiciones de la Academia de Hollywood. “Digamos que de un tiempo a esta parte se ha visibilizado más, pero creo que el Oscar haya incluido a estas cintas tiene que ver con una agenda de diferente tipo”, manifestó.

En 2018, por ejemplo, “Get Out”, de Jordan Peele, era la más “pequeña” entre las candidatas y dio la sorpresa al llevarse la estatuilla a mejor guion. “Pero esta era una película muy exitosa a nivel de taquilla y tocaba un tema que se ha hecho un signo del nuevo horror estadounidense, que es la discriminación racial, los prejuicios, estereotipos, y en ese sentido calzaba muy bien con una muy justa demanda por igualdad. Cumplía para tener esta vitrina tan grande como lo son los Oscar”, agregó Fernández.

En ese sentido, si bien ‘El triángulo de la tristeza’ está hecha fuera de EE.UU., su director es el reconocido Ruben Östlund y viene precedida por un premio tan prestigioso como lo es la Palma de Oro del Festival de Cannes. Y en el caso de ‘Women Talking’, de Sarah Polley, cuyo elenco está encabezado por rostros conocidos en la industria, su inclusión se debe, según Fernández, a “un requisito que es fundamental en Hollywood para sobrevivir como show”: la inclusión femenina. Prestigio, corrección política y taquilla son elementos necesarios para que la meca del cine pose sus ojos en este tipo de cintas.

Estas estipulaciones, sin embargo, no les quitan méritos cinematográficos a las nominadas. Viéndole el lado positivo, su inclusión en una gala tan comercial le permite al público introducirse en estéticas menos convencionales. Pero, como apuntó la especialista, “no todo lo bueno e independiente que se estrena en el año llega necesariamente a los Oscar”. Allí hay, sin duda, una gran deuda.

