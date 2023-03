La alemana "Sin novedad en el frente" gana el Oscar a mejor película internacional | Fuente: Difusión / AFP

'Argentina, 1985' se quedó con las ganas y no podrá aumentar la lista de premios logrados por el cine argentino, que, junto a las numerosas nominaciones, habla de un claro idilio con la Academia de Hollywood.

El filme que relata el juicio contra los máximos responsables de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) de Argentina, cayó ante la alemana 'Sin novedad en el frente' (All Quiet on the Western Front), la otra gran favorita, que se impuso a la sudamericana, la belga 'Close', la irlandesa 'The Quiet Girl' y la polaca 'EO'.

Pese a no saborear el triunfo, Argentina acumula nueve galardones de la Academia de Hollywood -dos en la categoría de mejor película Internacional y otros siete en distintos rubros.

Pese a ganar el Globo de Oro a mejor película internacional, que suele anticipar el triunfo en los Oscar, la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani no pudo sumarse a esa lista de triunfos.

Como anticipo a la ceremonia, ambos actores usaron las redes sociales para compartir una foto en la que se los puede ver sujetando una estampilla a modo de cábala para inclinar la balanza de la suerte a su favor.

Así arrancó la gala de los Oscar 2023

Los Oscar 2023 arrancaron este domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.), con su presentador Jimmy Kimmel simulando que se lanzaba de un paracaídas. En su monólogo inicial, típico en la ceremonia de los premios de la Academia, la figura televisiva bromeó con todos los asistentes y sobre las estrellas nominadas.

Así, a lo largo de sus primeras palabras, Kimmel se refirió al magisterio de Steven Spielberg, quien esta noche compite a mejor director por su película 'The Fabelmans', a los años del compositor John Williams y a la baja recaudación en taquilla que hizo la última cinta de Damien Chazelle, 'Babylon'.

Jimmy Kimmel no se olvidó de las celebridades nominadas que no pudieron acudir a los Oscar 2023: Tom Cruise y James Cameron. Y cerró su discurso con una alusión a la bofetada que el año pasado le dio Will Smith a Chris Rock. "Si alguien comete un acto de violencia, serán nominados y podrán ganar, y podrán dar un discurso de 19 minutos", bromeó.

"Si algo impredecible o violento ocurre, hagan lo que hicieron el año pasado: nada. Quizás reciban un abrazo. Y si quiere bromear y decir algo y venir aquí, no será fácil, tendrán que pasar por un par de mis amigos, como un campeón Creed, luchar contra Michelle Yeoh, vencer al Mandalorian o enfrentarse a Spiderman y también con Fabelman", dijo Kimmel, entre risas.

