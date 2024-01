Oscar 2024: Margot Robbie quedó fuera de la lista de nominadas a mejor actriz

La actriz, Margot Robbie, quedó fuera de las nominaciones en la categoría mejor actriz de los premios Oscar 2024. La protagonista de Barbie fue superada por sus colegas Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) Sandra Hüller (Anatomy of a Fall) Carey Mulligan (Maestro) y Emma Stone (Poor Things).

Lily Gladstone: una primicia histórica

La actriz estadounidense Lily Gladstone, miembro de las tribus de indígenas nativos Pies negros y Nez percé, recibió su primera nominación a los premios de la Academia. Su destacada actuación en Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese, la convierte en una de las favoritas tras ganar recientemente el Globo de Oro a la mejor actriz de drama. No solo marca su primera nominación, sino que se convierte en la primera mujer indígena en ser reconocida en los premios más prestigiosos del cine de Hollywood.

Annette Bening y Carey Mulligan: trayectorias imparables

Annette Bening, con su quinta nominación, destaca por su papel en Nyad, una película biográfica que narra los intentos de la nadadora Diana Nyad de cruzar el Estrecho de Florida. Por otro lado, la británica Carey Mulligan obtiene su tercera nominación por su papel en Maestro, dirigida por Bradley Cooper. La película explora la vida del compositor Leonard Bernstein y las tensiones en su matrimonio debido a su bisexualidad.

Emma Stone: regreso triunfal

Emma Stone, ganadora del Oscar en 2017, regresa a la competición con su cuarta nominación. Su actuación en Poor Things le valió el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical. La película, dirigida por Yorgos Lanthimos, es una fábula fantástica de liberación femenina que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo el León de Oro.

Sandra Hüller: debut en los Oscar

La actriz alemana Sandra Hüller se estrena en las nominaciones de los premios de la Academia gracias a su papel en Anatomy of a Fall, una película francesa dirigida por Justine Triet. En esta cinta, Hüller interpreta a una escritora que lucha por demostrar su inocencia en la muerte de su esposo, siendo un papel que la hizo merecedora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.