Película peruana 'Raíz', que competirá en Festival de Berlín, ya tiene su primer tráiler [VIDEO]

El cine peruano volverá a decir presente en el próximo Festival de Cine de Berlín, que se llevará a cabo desde el 15 hasta el 25 febrero de este año, y que contará con las películas ‘Raíz’, del cineasta cusqueño Franco García Becerra, y ‘Reinas’, de la directora peruano-suiza Klaudia Reynicke, en su programación.

Precisamente, la primera de ellas acaba de lanzar su tráiler oficial este viernes 19 de enero previo a su participación en uno de los eventos más prestigiosos e importantes del cine.

En un registro audiovisual, de casi dos minutos y publicado en la cuenta de YouTube del Festival de Berlín, se ve a su protagonista Feliciano, un niño pastor de alpacas que sueña con ver a la selección peruana en el Mundial de Fútbol de Rusia, corriendo sobre los andes y praderas del Cusco acompañado de su perro ‘Rambo’.

En otra escena, se ve al mismo Feliciano al frente de un salón de clase explicando la ubicación del Perú y de Rusia en un mapa geográfico. “Aquí está Perú y aquí está Rusia. Aunque no me crean, Perú llegará al Mundial de Rusia. ¡Este año tendremos suerte!”, expresa el personaje interpretado por el Alberth Merma.

‘Raíz’ es una película en quechua grabada en los andes del Cusco. | Fuente: Desfase Films

Tráiler de ‘Raíz’ muestra la contaminación en los andes

Seguidamente, el tráiler de la película ‘Raíz’ muestra cómo el petróleo invade la región en las profundidades del lago ‘Auki Tayta’ generando una clara contaminación, mientras Luciano huye del lugar con su mascota: una llama de nombre ‘Ronaldo’.

“Ronaldo, ¿qué haces ahí? ¡Mira cómo te enredaste! Mira esta roca, podría ser algo peligroso”, señaló el niño quien se va a su casa para preguntarle a sus papás que está pasando con el largo que siempre alimentó a sus animales y que ahora parece cambiar de color.

“Ellos se llevan las riquezas, no le dejan nada al lago, ni siquiera a nosotros”, señaló el padre de Feliciano. “Hijo, no tienes que preocuparte por eso, solo aléjate del lago y de la mina; no te acerques a ellos”, replicó su mamá.

Finalmente, se ve a Feliciano saliendo a pasear junto a sus dos mascotas en plena contaminación de la mina. Otra escena muestra a niños jugando fútbol muy cerca de la zona donde la petrolera inició su excavación. Feliciano aparece viéndolos con un balón en la mano mientras se aleja.

Tráiler de ‘Raíz’ muestra la contaminación en los andes. | Fuente: Desfase Films

‘Raíz, la película quechua grabada en Cusco

‘Raíz’ es el segundo largometraje de Franco García Becerra luego de estrenar ‘Vientos del sur’. La película inició sus grabaciones en octubre de 2022 en la provincia de Quispicanchis. Los personajes hablan íntegramente en quechua, por lo que fue incluida en la competencia oficial de la sección Generation de la Berlinale.

El largometraje fue escrito por Annemarie Gunkel y Alicia Quispe. El papel principal está a cargo del joven actor Alberth Merma, de la comunidad de Upis. De igual manera, los puneños Nely Huayta y Richard Taipe interpretan a los padres de Feliciano en el filme.

La producción recibió el estímulo económico del Ministerio de Cultura - DAFO 2021 y participó en diversos talleres y laboratorios en Cuba, Chile, Colombia y Perú.

“Feliciano es un niño de 8 años, pastor de alpacas, que se siente eufórico porque Perú tiene posibilidades de clasificarse para el Mundial. Sin embargo, la comunidad corre el riesgo de desaparecer debido a la contaminación de los pastos y a la presión de una empresa minera”, describe la sinopsis oficial.