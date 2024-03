Adam Sandler admitió ser fan de Taylor Swift y comparó el éxito de la cantante con The Beatles

Adam Sandler admitió ser fanático de Taylor Swift y comparó el éxito del nuevo ídolo pop del momento con la legendaria banda The Beatles. El reconocido actor y comediante estadounidense sostuvo que se volvió un ‘swiftie’ por sus dos hijas Sadie y Sunny, quienes siguen a la artista desde sus comienzos llevando a su padre a conciertos y otras presentaciones.

Fue en una entrevista durante el programa Conan O’Brien Needs a Friend que el actor comentó sobre los íconos y celebridades del momento y cómo estos no tienen un efecto en él con la excepción de Taylor Swift, porque “ella significa mucho para sus hijas”. “Me pone un poco nervioso”, señaló Sandler al presentador Conan.

“Me controlo cuando la veo, porque no quiero estropearlo para mis hijas. Así que digo como como ‘Taylor, Taylor’ hablando demasiado alto o algo así. No mantengo la calma todo lo que puedo”, expresó el intérprete de películas, como Como si fuera la primera vez, Una esposa de mentira, Son como niños, entre otras.

En ese sentido, Adam Sandler comparó el fenómeno musical de Taylor Swift con la mítica banda de rock británica The Beatles, afirmando que conoce todas las canciones de ambos. “La gente habla de los Beatles y de ella. Quiero decir, los dos tienen tantos éxitos. No hay una canción que mis hijas no sepan. Taylor significa mucho para ellas”, precisó.

Adam Sandler junto a sus dos hijas Sadie y Sunny Sandler. | Fuente: AFP

Adam Sandler admite ser un ‘swiftie’ por sus hijas

Asimismo, Adam Sandler confesó que no solo admira a Taylor Swift por los logros conseguidos, siendo una de las artistas que más récords musicales batió el 2023, sino que ella simboliza algo “mas personal” para él, ya que tanto su esposa Jackie Sandler, como sus hijas Sadie, de 17 años, y Sunny, de 15, viven sus canciones dentro de su hogar convirtiendo al actor en un ‘swiftie’.

“Yo también conozco las canciones de Taylor Swift, pero mis hijas se saben la letra perfectamente. Uno recuerda las canciones de los discos de los Beatles, pues, en el caso de Taylor Swift, también. No hay canción que te saltes”, añadió.

Cabe remarcar que Adam Sandler y su familia asistieron el año pasado al concierto de Taylor Swift dentro del SoFi Stadium en Los Ángeles, California. Del mismo modo, el actor de comedias fue captado con su esposa Jackie y sus dos hijas en Avant Premier de la película documental de Taylor Swift, tomándose fotos con la cantante.

Adam Sandler es nombrado 'People’s Icon' en los PCA 2024

Adam Sandler fue reconocido como ‘People’s Icon’ o ‘Ícono del pueblo’ en la ceremonia de los People’s Choice Awards 2024 en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

El evento reconoció la trayectoria de Adam Sandler en el cine de comedia, por lo que recibió la distinción que fue entregada por su amiga, la actriz Jennifer Aniston.

“Mi nombre es Adam Sandler y soy el hombre más sexy del mundo. Gracias por convertirme en el hombre que emociona a todo el mundo”, bromeó el actor.

