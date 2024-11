Conan O'Brien será el anfitrión oficial de los Premios Oscar 2025: "Esto es increíble"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conan O'Brien será el anfitrión oficial de los Premios Oscar 2025. La Academia informó este viernes, por medio de sus redes sociales, que el reconocido comediante y presentador de televisión estadounidense entrará en reemplazo de Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias de la edición 97 del evento más importante del cine.

Asimismo, el propio Conan O'Brien bromeó con su designación en un divertido video compartido en el Instagram de La Academia del Cine. “Esto es increíble. Me han entregado un Oscar. Soy un ganador del Oscar. Es asombroso”, comentó el también actor y productor recibiendo la negativa de una voz en off quien le dice que no fue nominado y que solo es el anfitrión.

“Ah, ¿soy anfitrión? Soy presentador de los Oscar”, expresó el actor recibiendo la noticia de que no recibió el premio como pensaba. “Oh, pero ¿todavía podré quedarme con el Oscar?”, señaló. “No puedes hacer eso”, le responden.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Conan O'Brien es designado como el anfitrión de los Premios Oscar. “Estados Unidos lo exigió y ahora está sucediendo: la nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. En otras noticias, voy a presentar los Oscar”, bromeó el también escritor y ex productor de Los Simpson.

Conan O’Brien apareció en una versión animada de Los Simpson anunciando "el final de la serie". | Fuente: 20th Century Fox

¿Qué dijo La Academia por la designación de Conan O'Brien?

Por medio de un comunicado, La Academia mostró su satisfacción por la elección de Conan O'Brien como el nuevo anfitrión de los Oscar. “Estamos encantados y honrados de tener al incomparable Conan O'Brien como presentador de los Oscar este año", señalaron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Janet Yang.

"Es la persona perfecta para ayudar a liderar nuestra celebración mundial del cine con su humor brillante, su amor por las películas y su experiencia en televisión en vivo. Su notable capacidad para conectar con el público unirá a los espectadores para hacer lo que los Oscar hacen mejor: honrar a las películas y a los cineastas espectaculares de este año", añadieron.

Por su parte, Craig Erwich, presidente de Disney Television Group, también dio a conocer su entusiasmo por elegir a O'Brien. "Conan es una voz cómica preeminente, cuyo éxito durante décadas está marcado por su humor y perspectiva distintivos", dijo.

Conan O'Brien junto a Arnold Schwarzenegger en el podcast 'Conan O'Brien Needs a Friend'. | Fuente: Instagram (teamcoco)

¿Quién es Conan O'Brien, el nuevo anfitrión de los Oscar 2025?

Conan Christopher O'Brien es un conocido presentador de televisión, comediante, escritor, productor, músico y actor de voz estadounidense. Se hizo conocido por ser el presentador de Late Night with Conan O'Brien en la cadena NBC entre 1993 y 2009.

Posteriormente, estuvo en los programas nocturno The Tonight Show With Conan O'Brien y Conan. Años atrás, se desempeñó como guionista de Saturday Night Live de NBC. Además, fue productor de la icónica serie Los Simpson.

A lo largo de su carrera, Conan O'Brien fue nominado a 31 premios Emmy consiguiendo cinco de ellos. Actualmente, presenta el podcast Conan O'Brien Needs a Friend y recientemente protagonizó el programa de viajes Conan O'Brien Must Go.

¿Cuándo y dónde será los Premios Oscar 2025?

La edición 97 de los Oscar se realizará el próximo domingo 2 de marzo de 2025. El evento iniciara a las 7 p. m. en Los Ángeles, Estados Unidos y 10.00 p. m. (Hora de Perú).

El evento se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood y se transmitirán en vivo a más de 200 territorios en todo el mundo por la cadena ABC y los canales oficiales de La Academia.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis