Por décimo sexta vez, Diane Warren no consigue el Oscar a Mejor canción original: "Volveré"

Los Oscar 2025 dejaron récords positivos, pero también algunos no muy alentadores. Este es el caso de Diane Warren, reconocida compositora estadounidense en diversas películas de Hollywood, quien no consiguió la estatuilla de la Academia a Mejor canción original por décimo sexta vez.

Diane Warren fue nominada en los Oscar 2025 en la categoría Mejor canción original con su tema The Journey, interpretado por H.E.R. para la película de Netflix The Six Triple Eight, de Tyler Perry. No obstante, el galardón fue obtenido por la canción El Mal, de la película Emilia Pérez, con sus compositores Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, quienes recibieron la estatuilla dorada.

Luego de la gala en el teatro Dolby de Los Ángeles el último domingo, Warren acudió a la fiesta de Vanity Fair en Beverly Hills, donde afirmó a Variety que "volverá" pronto para otra nominación. "Soy la 'Terminator' de los Oscar. Volveré. Lo digo con mi voz de Arnold Schwarzenegger. Volveré. No pueden deshacerse de mí", manifestó.

En ese sentido, Diane Warren mencionó que seguirá trabajando en otra composición pronto. "Esto no me va a frenar (…) pensé que esta vez tenía una oportunidad. No fue así, pero aquí sigo", acotó.

La canción El Mal, de Emilia Pérez, ganó la categoría Mejor canción original en los Oscar 2025. | Fuente: Pathé Films

Diane Warren fue honrada con un Oscar honorífico el 2022

Diane Warren fue honrada con un Oscar honorífico en los Premios de los Gobernadores de la Academia de Hollywood (Governors Awards) el 2022. Sin embargo, aún no consiguió el galardón en una competencia oficial.

En aquella oportunidad, la popular compositora recibió la distinción por parte de la cantante Cher luego de ser nominada por décimo treceava vez. Su primera nominación fue en 1987.

Diane Warren es autora de temas como Nothing’s Gonna Stop Us Now, Because You Loved Me, How Do I Live, I Don’t Want To Miss A Thing y Til It Happens To You; y ha colaborado con artistas de la talla de Beyoncé, Lady Gaga, Celine Dion, Carlos Santana y Whitney Houston.

A pesar de no lograr el Oscar de manera oficial, Warren logró llevarse dos Globo de Oro, un Grammy, un Emmy y tres premios Billboard. Además, fue incluida en el Salón de la Fama de Compositores y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Oscar 2025: Mick Jagger presentó el premio a Mejor canción original

La ceremonia de los Oscar 2025 contó con la inesperada presencia de Mick Jagger en el escenario del Dolby Theatre. El vocalista de The Rolling Stones puso de pie al público con su presencia antes de presentar al ganador de la categoría Mejor canción original.

"Son muy amables. Me siento muy honrado de haber sido invitado a entregar este premio", expresó Jagger. Luego bromeó sobre no haber sido la primera opción para la presentación. "Los productores realmente querían que Bob Dylan lo hiciera, pero él dijo que las mejores canciones en una película este año estaban en A Complete Unknown".

Finalmente, la canción El Mal, de Emilia Pérez, obtuvo el premio a Mejor Canción Original. Sus creadores, Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, subieron al escenario para recibir la estatuilla.

Nominados a Mejor Canción Original en los Oscar 2025

El Mal, de Emilia Pérez (Música y letra de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard) 🏆

The Journey, de The Six Triple Eight (Música y letra de Diane Warren)

Like a Bird, de Sing Sing (Música y letra de Abraham Alexander y Adrian Quesada)

Mi Camino, de Emilia Pérez (Música y letra de Camille y Clément Ducol)

Never Too Late, de Elton John: Never Too Late (Música y letra de Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt y Bernie Taupin)

