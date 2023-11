The Rolling Stones anuncian nueva gira en 2024 con su último disco, 'Hackney Diamonds'

Los legendarios The Rolling Stones han desatado la emoción entre sus seguidores al anunciar una gira que abarcará desde abril hasta julio de 2024. La gira, bautizada con el mismo nombre de su último álbum, Hackney Diamonds, dará inicio en Houston el 28 de abril y concluirá en Santa Clara, California, el 17 de julio, ofreciendo un total de 16 conciertos.

La lista de ciudades incluye paradas en Atlanta, Chicago, Filadelfia, Las Vegas, Orlando y Vancouver, entre otras ciudadades. Este tour, el segundo completo que ofrece la banda desde el fallecimiento de su baterista original Charlie Watts, promete llevar la esencia inigualable de los Rolling Stones a lo largo y ancho de Norteamérica.

La gira marcará la primera vez que los Stones pisen suelo estadounidense desde septiembre de 2021, tras la lamentable pérdida de su batería Charlie Watts. Estas fechas marcarán un nuevo capítulo para la banda sin su querido compañero, pero con la misma pasión y entrega que los caracteriza.

La incorporación de Steve Jordan, respaldado por la bendición póstuma de Watts, añade una capa especial a la historia de la banda. Mick Jagger, de 80 años, compartió en una entrevista con Apple Music 1 que la decisión de continuar fue un acto de resistencia ante la adversidad, una característica distintiva de los Rolling Stones a lo largo de su carrera.

Hackney Diamonds Tour

Las entradas para esta experiencia saldrán a la venta el 1 de diciembre, con una preventa exclusiva para los fieles seguidores a partir del 29 de noviembre. La demanda se espera que sea extraordinaria, considerando la histórica devoción de los fans.

En un comunicado publicado en su página web, Sus Satánicas Majestades adelantaron que el público podrá disfrutar de clásicos atemporales como Start Me Up, Gimme Shelter, Jumpin’ Jack Flash y Satisfaction, junto con las vibraciones frescas de su último álbum, Hackney Diamonds.

El disco, el primero con canciones nuevas en 18 años, fue lanzado en octubre y logró el codiciado puesto número uno en las listas de ventas del Reino Unido en su primera semana, marcando el decimocuarto álbum de la banda en alcanzar esta hazaña. La banda, conocida por su energía imparable y su capacidad para conectar con varias generaciones, promete ofrecer una experiencia inolvidable para los amantes del rock.

En palabras de Keith Richards, quien reflexionó sobre los 60 años de la banda en 2022, la clave de su longevidad radica en el deseo compartido de seguir siendo creativos. "Sesenta años es muchísimo tiempo. ¿Cómo se hace eso? Creo que lo más importante es que la gente de la banda quiera seguir junta. Eso ayuda", expresó el músico de 79 años a The Wall Street Journal.

Estas son las fechas confirmadas:

28 de abril, Houston (NRG Stadium)

2 de mayo, New Orleans (New Orleans Jazz & Heritage Festival)

7 de mayo, Glendale (State Farm Stadium)

11 de mayo, Las Vegas (Allegiant Stadium)

15 de mayo, Seattle (Lumen Field)

23 de mayo, East Rutherford (Metlife Stadium)

30 mayo, Foxboro (Gillette Stadium)

3 de junio, Orlando (Camping World Stadium)

7 de junio, Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

11 de junio, Philadelphia (Lincoln Financial Field)

15 de junio, Cleveland (Cleveland Browns Stadium)

20 de junio, Denver (Empower Field at Mile High)

27 de junio, Chicago (Soldier Field)

5 de julio, Vancouver (BC Place)

10 de julio, Los Angeles (SOFI Stadium)

17 de julio, Santa Clara (Levi’s Stadium)