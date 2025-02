'Emilia Pérez' se lleva el galardón a Mejor película de lengua extranjera en los Critics Choice Awards 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emilia Pérez, la película protagonizada por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez, se llevó el galardón de Mejor película de lengua extranjera en los Critics Choice Awards 2025 realizados este viernes 7 de febrero en Los Ángeles.

Fue el icónico actor Jackie Chan quien se encargó de entregar el premio a Jacques Audiard, director del filme galardonado. “No puedo creer que Jackie Chan me diera a mí un premio”, expresó el cineasta sorprendido.

Acto seguido, Jacques Audiard, de 72 años, mostró su agradecimiento con los críticos internacionales.

“Muchas gracias. Estoy muy agradecido a la asociación de críticos por este premio. Es una alegría estar escondido y no haber sido descubierto. La alegría de esconderse también está aliada con este miedo de no ser descubierto y este premio es la evidencia de que me han encontrado y se los agradezco. Me siento humilde de recibir este premio en medio de tanto talento y quiero felicitar a los nominados”, sostuvo.

Jackie Chan le entrega el premio al director de Emilia Pérez, Jacques Audiard. | Fuente: AFP

