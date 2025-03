Oscar 2025: Jonas Paz-Benavides, el actor peruano que compartió escena con Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña en 'Emilia Pérez'

Dejó su hogar para perseguir un sueño en Francia y ahora su nombre está asociado a la película extranjera con más nominaciones en la historia de los Oscar. RPP pudo conversar con Jonás Paz-Benavides y esta es su historia.

Desde su estreno en el Festival de Cannes 2024 hasta su nominación al Oscar 2025, Emilia Pérez, dirigida por el francés Jacques Audiard, ha sido elogiada, debatida y también controversial, en parte por su aproximación a la cultura mexicana y la selección de su elenco, que reúne actores de distintas nacionalidades. En medio de este fenómeno, aparece Jonás Paz-Benavides, un actor y director peruano cuya participación en el filme ha marcado un inesperado renacer en su carrera.

Emilia Pérez, que sigue a una exnarcotraficante trans en México, parte como favorita al Oscar con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Su protagonista, Karla Sofía Gascón, fue nominada a Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera mujer trans en recibir una nominación en la historia del Oscar; mientras que su compañera Zoe Saldaña, recibió una mención a Mejor Actriz de Reparto, tras una temporada en la que se alzó con el Globo de Oro, el Critics' Choice, el BAFTA y el SAG.

'Emilia Pérez' cuenta con 13 nominaciones al Oscar 2025, incluyendo Mejor Película, Director, Actriz y Actriz de Reparto.Fuente: Netflix

Jonás Paz-Benavides enfrenta las críticas a Emilia Pérez

“Ha sido un camino largo, pero las historias valientes perduran”, reflexiona Jonas Paz-Benavides en conversación con RPP. Sobre las críticas a la película, en especial las que cuestionan su representación de México, el actor señala: “La historia no es mexicana en sí. Se sitúa en México, pero es una ficción basada en Emilia Pérez, el personaje de Karla Sofía Gascón”.

Más allá de la polémica, destaca el impacto de la película: “Es una historia única. Ha llegado hasta aquí por algo. Ha ganado muchos premios y ahora está nominada al Oscar. Estamos hablando de una película que rompe paradigmas combinando musical, comedia y drama”. No obstante, reconoce que desde su estreno en Cannes no ha habido consenso sobre cómo interpretarla.

Siempre es momento para poder reinventarse y hacerlo todo a tu manera, como dijo Karla Sofía Gascón en Cannes Jonás Paz-Benavides

“La película habla de reinventarse y buscar la felicidad”, dice Paz-Benavides sobre el mensaje de 'Emilia Pérez'.Fuente: Instagram: @jonas.cronopio

¿Quién es Jonás Paz-Benavides?

Jonás Paz-Benavides nació en Lima y estudió Publicidad en Buenos Aires, en la Universidad de Palermo. Más tarde se especializó en videoarte en Río de Janeiro, donde vivió durante ocho años. En ese tiempo, entabló una amistad cercana con el poeta Jorge Salomão, letrista de figuras icónicas como Gilberto Gil y Caetano Veloso.

Su debut como director llegó con A voz do mar (2018), un cortometraje protagonizado por Phellipe Haagensen, recordado por interpretar a Bené en Ciudad de Dios (2002), película nominada a cuatro premios Oscar en 2003. Su siguiente trabajo, el corto Alan e Eva (2021), lo llevó a colaborar con Lívia Ferrari y Moisés Meireles, antes de establecerse definitivamente en París.

En la película, Paz-Benavides tiene dos apariciones clave como un periodista que cuestiona a Emilia Pérez.Fuente: Netflix

De un casting en París a Cannes y ahora a los Oscar

El actor peruano recuerda que su camino hacia Emilia Pérez comenzó en 2021, apenas cuatro meses después de mudarse a París. Fue entonces cuando, a través de una asociación de cineastas latinoamericanos, se enteró del casting para la película. "Soy fanático total de Jacques Audiard. Éramos muchísimos latinos, pero quedé", comenta.

Inicialmente, obtuvo un papel más grande, interpretando al abogado Berlinger. Sin embargo, una semana antes del inicio del rodaje, su personaje fue reasignado a Eduardo Aladro. A pesar del cambio, Paz-Benavides permaneció en la producción y terminó dando vida a un periodista que hace preguntas clave sobre el origen del dinero de Emilia Pérez.

¿Cómo fue trabajar en Emilia Pérez?

En la versión proyectada en Cannes 2024, Paz-Benavides tenía más escenas, pero en la edición final, fueron recortadas, entre ellas una con Jessi, el personaje de Selena Gomez. "Soy el periodista que pregunta ‘¿De dónde viene el dinero?’. En la versión de Netflix, que es la que se presentó en Perú, tengo dos apariciones: una cuando Emilia y Rita bajan del auto y otra en la gala”, explica.

“Fueron tan buena onda. Karla Sofía es un personaje, una luz. Me aconsejó, estaba conmigo y con todos. Zoe Saldaña me ayudó con los textos. Yo tenía miedo, porque fue una producción súper grande, y ella me enseñó a ir al frente, a dar el extra. Con Selena hablé muy poco. Ella dio el 100%, a pesar de su enfermedad (lupus). Aún así la gente la critica, en vez de reconocer su esfuerzo”, comenta.

Pese a la polémica, el actor y director peruano resalta que Karla Sofía Gascón fue un gran apoyo y “una luz” durante el rodaje.Fuente: Netflix

El mensaje detrás de Emilia Pérez

Para Paz-Benavides, Emilia Pérez es, sobre todo, una historia sobre la valentía de reinventarse, como lo hace su protagonista. “Esta película nos muestra que siempre podemos reinventarnos, empezar de nuevo, hacerlo a mi manera y buscar la felicidad”, afirma, trazando un paralelo con su propia historia dejando Perú y su trabajo para perseguir su sueño de contar historias en el cine.

“Siempre es momento para poder reinventarse y hacerlo todo a tu manera, como dijo Karla Sofía en Cannes [cuando el elenco compartió la Palma de Oro a Mejor Actriz]. Esta película habla perfectamente de eso, más allá de la orientación sexual. Me parece muy válido ese punto: la voluntad del ser humano de reinventarse y no conformarse. Ese es el mensaje clarísimo”, agrega.

Gracias a 'Emilia Pérez', Paz-Benavides consiguió papeles en películas con Natalie Portman y Cécile de France.Fuente: Netflix

Planes a futuro y un proyecto sobre peruanos en Francia

A pesar de la polémica, Jonás Paz-Benabides considera que Emilia Pérez ha sido una plataforma clave para su carrera. “Nos ha abierto las puertas a muchos latinos en París. Nos están llamando para otros proyectos”, cuenta. Apenas terminó la película pasó un casting con el director Cédric Klapisch y obtuvo un papel en La venue de l'avenir, protagonizada por Cécile de France, Vincent Perez y Vassili Schneider.

Además, en diciembre rodó escenas para The Gallerist, de Cathy Yan (Birds of Prey), donde compartió pantalla con Natalie Portman y Jenna Ortega. “Es una oportunidad para quienes llegamos con un sueño”, reflexiona. La cinta sigue a un galerista que, impulsado por la desesperación, trama un plan para vender un muerto en Art Basel Miami. En el elenco también figuran Sterling K. Brown, Catherine Zeta-Jones, Zach Galifianakis, Daniel Brühl y Da’Vine Joy Randolph.

Pero las novedades no terminan ahí. Actualmente, Paz-Benavides está trabajando en su propio proyecto, Nudillos en la puerta, una película sobre la comunidad peruana en Francia. “Cuenta la historia de un migrante andino que llega en 2015, en medio del atentado en Le Bataclan, y enfrenta una tragedia de su pasado”, detalla. Aunque aún está en fase de financiamiento, confía en que pronto se hará realidad: “El camino es difícil y largo, pero hay que tener paciencia”.

