"Me equivoqué": Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez por criticar su actuación en 'Emilia Pérez'

Eugenio Derbez y Selena Gomez protagonizaron una llamativa —y comentada— polémica en los últimos días a partir de las criticas del actor mexicano hacia la actriz estadounidense por su interpretación del idioma español en la película francesa Emilia Pérez.

El reconocido actor de La familia P. Luche estuvo en el podcast Hablando de Cine, conducido por Gaby Meza, dando a conocer su descontento con la actuación de Selena Gomez en el musical francés afirmando que era “indefendible, inconvincente e incómoda”.

No obstante, Eugenio Derbez se disculpó, por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, admitiendo que “se equivocó” con sus comentarios contra Selena Gomez, quien recientemente fue nominada a los Globos de Oro por su papel en Emilia Pérez.

“Pido disculpas sinceras (a Selena Gomez) por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, escribió el protagonista de No se aceptan devoluciones digiriéndose a la también cantante.

En ese sentido, el actor de 63 años consideró que el largometraje Emilia Pérez merecer ser “celebrado” y “no disminuido” por sus “comentarios desconsiderados”. “Me voy de esto con una lección importante aprendida. Si bien entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen del corazón. Con todo mi cariño y admiración, Eugenio Derbez”, concluyó.

Selena Gomez fue nominada al Globo de Oro por su actuación en Emilia Pérez. | Fuente: Instagram (emiliaperezfilm)

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la actuación de Selena Gomez?

Eugenio Derbez había cuestionado la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez. En el diálogo con Gaby Meza en el podcast Hablando de Cine, el actor mexicano mostró su descontento con la interpretación del español que hizo Gomez con su personaje de Jessi del Monte.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención y es la actuación de Selena Gomez. Es indefendible. Yo estaba ahí con gente que cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver como a decir ‘¡Wow!, ¡Qué es esto!’”, comentó.

En esa misma línea, Gaby Meza se mostró de acuerdo con Derbez al considerar que Gomez no entendía el diálogo de su papel. "Al no saber lo que está diciendo, no puede haber matices en su interpretación", dijo. Seguidamente, Derbez agregó: "Por eso, su actuación no solo es no convincente, es también incómoda".

Por su parte, el comediante mencionó que hay "un temor" en la industria por criticar a la actriz de 32 años. "De verdad, qué bueno que lo mencionas, porque yo pensaba: 'No puedo creer que nadie esté hablando de esto'", aseveró.

¿Qué respondió Selena Gomez a Eugenio Derbez?

Selena Gomez respondió a las críticas de Eugenio Derbez. Por medio de un comentario en Tik Tok, donde se publicó el video con la crítica de Derbez hacia Selena, la actriz pudo pronunciarse.

"Entiendo tu punto de vista (Eugenio Derbez). Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que tuve. Eso no quita el trabajo y el corazón que puse en esta película", escribió la recordada intérprete de Alex Russo en la serie de Disney, Los hechiceros de Waverly Place.

¿De qué trata la película Emilia Pérez?

Emilia Pérez es una película de comedia musical francesa escrita y dirigida por Jacques Audiard. El filme fue destacado en la última edición del Festival de Cannes siendo la más premiada este 2024. El largometraje se estrenó en Netflix, en Estados Unidos, el 13 de noviembre.

"Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser", se lee en la sinopsis oficial.

Karla Sofía Gascón protagoniza la película con su papel de Emilia Pérez. La reconocida actriz española está acompañada de: Selena Gomez (Jessi del Monte), Zoe Saldaña (Rita Mora Castro), Adriana Paz (Epifanía Flores), Édgar Ramírez (Gustavo Brun) y Mark Ivanir (Dr. Wasserman).

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez por hacer comentarios sobre su actuación.Fuente: Instagram

