Sylvester Stallone reflexionó sobre el éxito de "Rocky". | Fuente: AFP

Sylvester Stallone tenía ganado al público del Festival de Cannes antes incluso de empezar a hablar y en una clase magistral convenció a los pocos escépticos con buen humor y los secretos de una carrera cuyo primer éxito, "Rocky", dice que "estaba condenado al fracaso".

"Tuve que aprender boxeo, todo el mundo en la película trabajó prácticamente gratis. Se rodó en 25 días, por menos de un millón de dólares. Giraba en torno a un hombre solitario al que una mujer le hace renacer. No estaba concebido para hacer dinero", señaló el actor.

Sylvester Stallone comentó que el equipo de "Rocky" trabajó prácticamente gratis. | Fuente: Instagram

RAMBO ESTÁ DE VUELTA

De aquello han pasado 43 años. Sylvester Stallone llegó al Festival de Cannes para presentar el último filme de otra de las sagas que han marcado su trayectoria, "Rambo", en cuya quinta entrega, "Rambo V: Last Blood", participa la actriz española Paz Vega.

"Aún está lidiando con la culpa de no haber podido rescatar a todo el mundo en Vietnam. Algo fruto del síndrome de estrés postraumático", añadió el actor, que en la nueva cinta, se enfrentará a los cárteles mexicanos de la droga después de que la hija de unos amigos haya sido secuestrada.

La lucha ha sido un eje central en su filmografía, en la que estuvo nominado al Oscar por "Rocky" (1977) y "Creed" (2016).

Stallone presentó "Rambo V: Last Blood", en el Festival de Cannes, donde participa la actriz española Paz Vega. | Fuente: AFP

"EL FRACASO TE HACE MÁS LISTO"

"Sabía que mi tipo de físico me iba a limitar. A los estudiantes se les enseña a ser versátiles, y como teoría está bien, pero en la práctica no sucede así. Pensé céntrate en algo. Me gusta la mitología, el hombre contra sí mismo y el sistema. Intento no salir mucho de mi registro, porque hay gente que hace otras cosas mejor", destacó Sylvester Stallone. Con esa máxima ha construido una carrera desigual, resultado también del funcionamiento del negocio en los ochenta y los noventa.

El actor, de 72 años, no escondió que ha aprendido de sus errores: "Puedes tener 100 ideas malas por cada una buena, pero todo lo que necesitas es una buena idea. El fracaso te hace más listo y el éxito a veces te vuelve más estúpido".

Su propia familia se encarga de echarle en cara los títulos fallidos. "Mis hijas me preguntan: ¿Por qué hiciste esa mierda? Y yo les digo: ¿Cómo creen que les pagué la escuela?", indicó.

Sylvester Stallone tiene nuevos planes para la saga de "Rocky". | Fuente: AFP

NUEVOS PLANES PARA ROCKY



Su próximo "Rambo" no mostrará al héroe musculoso de las anteriores cintas: "Me han operado unas 30 veces. Soy literalmente biónico. Es parte de la vida, hay que aceptarlo", añadió Sylvester Stallone, partidario de no engañar al público intentando parecer más joven.

Dejó claro que no piensa retirarse pronto: "Se me ocurren cuatro ideas de películas al día. El drama humano es inagotable", indicó el también director, que quiere que "Cobra" se convierta en serie de televisión.

Tiene además nuevos planes para "Rocky", una "gran idea" en la que la trama despega a partir del encuentro del protagonista con un tipo que está en el país ilegalmente. "Siempre creo que va a ser el último, pero... La gente te comenta que no tienes nada que demostrar, pero yo siempre digo que sí. Nunca hay que dejar de golpear", recalcó Sylvester Stallone. (EFE)