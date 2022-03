"La ciudad perdida" y "Sonic 2", películas de Paramount que no se estrenarán en Rusia

Las reacciones en contra del ataque de Rusia a Ucrania siguen dándose alrededor del mundo y por parte de diversos sectores. Uno de estos es la industria cinematográfica. Y es que a la decisión de Warner Bros. y Disney de cancelar estrenos como “The Batman” o “Turning Red”, respectivamente, se suma el de Paramount Pictures, que ha emitido un comunicado al respecto.

Entre las películas del estudio que no se estrenarán en suelo ruso están “La ciudad perdida” y “Sonic 2”, programadas para fines de marzo y e inicios de abril. "Como testigos de la tragedia en curso en Ucrania, hemos decidido pausar el estreno en cines de nuestras próximas películas en Rusia, incluidas 'The Lost City' y 'Sonic the Hedgehog 2'”, se lee en el comunicado.

Asimismo, Paramount señaló que brindará ayuda a las personas afectadas por este conflicto, el cual está monitoreando permanentemente. “Apoyamos a todos los afectados por la crisis humanitaria en Ucrania, Rusia y nuestros mercados internacionales y continuaremos monitoreando la situación a medida que se desarrolle” puede leerse en el comunicado”.

Warner y Disney cancelan sus estrenos en Rusia, incluyendo a "The Batman"



The Walt Disney Company comunicó que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania. "Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima 'Turning Red' de Pixar", dijo la compañía en un comunicado.

La empresa añadió que "tomará futuras decisiones comerciales" conforme evolucione la situación y aseguró que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras.

Disney no aclaró cuánto durará la medida y si seguirá vigente cuando llegue la fecha de lanzamiento de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", una cinta de Marvel prevista para el 6 de mayo.

Inmediatamente después del anuncio de Disney, Warner Bros. anunció que cancela en Rusia el estreno de "The Batman", planeado para este viernes.

Por su parte, Netflix confirmó este lunes que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para poder operar en el país.

La legislación, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de marzo, impone a Netflix y a otros servicios audiovisuales la emisión contenidos de medios afiliados al Kremlin como Channel One, la cadena de entretenimiento NTV y el Canal de la Iglesia Ortodoxa.

Statement from The Walt Disney Company in response to the crisis in Ukraine: pic.twitter.com/avf6HoECPt — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 1, 2022

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.