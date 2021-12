People's Choice Awards 2021 dieron a conocer este martes a los ganadores de la gala. | Fuente: Composición (Marvel / AFP)

Los People's Choice Awards 2021 se realizaron la noche de este 7 de diciembre en el Barker Hangar de Santa Mónica (California, Estados Unidos). Hasta allí asistieron estrellas del cine, la música y la televisión a una gala que celebra lo mejor de la cultura pop.

Carla Medina y Roberto Carlo fueron los presentadores de una ceremonia en la que no faltaron sorpresas y discursos emotivos, como el que ofreció Kim Kardashian en agradecimiento a Kanye West por haberle ayudado a tener éxito en el mundo de la moda.

Asimismo, artistas de diversos rubros estuvieron presentes en la alfombra roja, liderada por Laverne Cox, la aclamada actriz de "Orange Is The New Black" y defensora de la comunidad LGTBIQ+. Allí, más de una estrella brilló con sus trajes de noche, como fue el caso de Becky G, Halle Berry, entre otras.

Los nombres de los ganadores no tardaron en anunciarse en los People's Choice Awards 2021, que además tuvo en su escenario presentaciones de grandes figuras del pop, como el esperado show de Christina Aguilera.

A continuación, te mostramos la lista completa de las celebridades más votadas que lograron llevarse un galardón en esta ceremonia.





People's Choice Awards 2021: Y los ganadores son...

People's Champion Award: Dwayne "La Roca" Johnson

Fashion Icon Award: Kim Kardashian

Music Icon Award: Christina Aguilera

People's Icon of 2021: Halle Berry

Influencer Latino de 2021: Calle y Poché

Estrella Masculina de Película: Dwayne Johnson – "Jungle Cruise"

Estrella Masculina de Televisión: Tom Hiddleston – "Loki"

Show de 2021: "Loki"

Estrella de Película de Acción: Simu Liu – "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

Acto de Comedia de 2021: Chelsea Handler - "Vaccinated and Horny Tour"

Programa Diurno de 2021: "The Ellen DeGeneres Show"

Competidor de Concurso de 2021: JoJo Siwa – "Dancing With the Stars"

Estrella Femenina de Película: Scarlett Johansson – "Black Widow"

Película de 2021: "Black Widow"

Estrella de Película de Comedia de 2021: Dwayne Johnson - "Jungle Cruise"

Artista Femenina de 2021: Adele

Estrella de Comedia de Televisión de 2021: Selena Gomez - "Only Murders in the Building"

Reality Show de 2021: "Keeping Up With the Kardashians"

Película de Acción de 2021: "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

Artista Country de 2021: Blake Shelton

