BAFTA 2024: 'Oppenheimer' se perfila como favorita al conseguir 13 nominaciones

La Academia Británica de Cine y Televisión se alista para celebrar la gala de los BAFTA 2024, programada para febrero. Los encargados de anunciar a los nominados fueron los actores Naomi Ackie y Kingsley Ben-Adir. A las categorías se suma a la lista el premio a la estrella emergente, cuyo ganador será elegido por el público a través de votaciones.

La película Oppenheimer lidera la contienda con un asombroso total de 13 nominaciones, seguida de cerca por Pobres Criaturas (Poor Things), que acumula 11 candidaturas. Por otro lado, Barbie experimentó un descenso considerable al no figurar en categorías cruciales como mejor película o dirección.

En la categoría de mejor película de habla no inglesa, La sociedad de la nieve de J.A. Bayona logró posicionarse como una fuerte competidora, enfrentándose a titanes como La zona de interés, Anatomía de una caída y Vidas pasadas.

La ceremonia de los BAFTA 2024 se llevará a cabo el domingo 18 de febrero en el Southbank Centre's Royal Festival Hall de Londres, con David Tennant asumiendo el papel de presentador.



Lista de nominados y nominadas a los BAFTA 2024

Mejor película

'Anatomía de una caída' (Anatomy of a Fall)

'Los que se quedan' (The Holdovers)

'Los asesinos de la luna' (Killers of the Flower Moon)

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas' (Poor Things)

Mejor dirección

Andrew Haigh por 'Desconocidos' (All of Us Strangers)

Justine Triet por 'Anatomía de una caída' (Anatomy of a Fall)

Alexander Payne por 'Los que se quedan' (The Holdovers)

Bradley Cooper por 'Maestro'

Christopher Nolan por 'Oppenheimer'

Jonathan Glazer por 'La zona de interés' (The Zone of Interest)

Mejor actriz protagonista

Fantasia Barrino por 'El color púrpura' (The Color Purple)

Sandra Hüller por 'Anatomía de una caída' (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan por 'Maestro'

Vivian Oparah por 'Rye Lane'

Margot Robbie por 'Barbie'

Emma Stone por 'Pobres criaturas' (Poor Things)

Mejor actor protagonista

Bradley Cooper por 'Maestro'

Colman Domingo por 'Rustin'

Paul Giamatti por 'Los que se quedan' (The Holdovers)

Barry Keoghan por 'Saltburn'

Cillian Murphy por 'Oppenheimer'

Teo Yoo por 'Vidas pasadas' (Past Lives)

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por 'Oppenheimer'

Danielle Brooks por 'El color púrpura' (The Color Purple)

Claire Foy por 'Desconocidos' (All of Us Strangers)

Sandra Hüller por 'La zona de interés' (The Zone of Interest)

Rosamund Pike por 'Saltburn'

Da'Vine Joy Randolph por 'Los que se quedan' (The Holdovers)

Mejor actor de reparto

Robert De Niro por 'Los asesinos de la luna'

Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'

Jacob Elordi por 'Saltburn'

Ryan Gosling por 'Barbie'

Paul Mescal por 'Desconocidos'

Dominic Sessa por 'Los que se quedan'

Mejor guion original

'Anatomía de una caída'

'Barbie'

'Los que se quedan'

'Maestro'

'Vidas pasadas'

Mejor guion adaptado

'Desconocidos'

'American Fiction'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'

Mejor película británica

'Desconocidos'

'How to Have Sex'

'Napoleón'

'El viejo roble'

'Pobres criaturas'

'Rye Lane'

'Saltburn'

'Scrapper'

'Wonka'

'La zona de interés'

Mejor debut en guion, dirección o producción

Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans y Alex Fry por 'Blue Bag Life'

Christopher Sharp por 'Bobi Wine: The People's President'

Savanah Leaf, Shirley O'Connor y Medb Riordan por 'Earth Mama'

Molly Manning Walker por 'How to Have Sex'

Ella Glendining por 'Is There Anybody Out There?'

Mejor película de habla no inglesa

'20 Days in Mariupol'

'Anatomía de una caída'

'Vidas pasadas'

'La sociedad de la nieve'

'La zona de interés'

Mejor documental

'20 Days in Mariupol'

'American Symphony'

'Beyond Utopia'

'La vida de Michael J. Fox'

'Wham!'

Mejor película de animación

'El chico y la garza'

'Chicken Run: Amanecer de los nuggets'

'Elemental'

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

Mejor banda sonora

'Los asesinos de la luna'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'Saltburn'

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

Mejor casting

'Desconocidos'

'Anatomía de una caída'

'Los que se quedan'

'How to Have Sex'

'Los asesinos de la luna'

Mejor dirección de fotografía

'Los asesinos de la luna'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'

Mejor montaje

'Anatomía de una caída'

'Los asesinos de la luna'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'

Mejor diseño de producción

'Barbie'

'Los asesinos de la luna'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'

Mejor diseño de vestuario

'Barbie'

'Los asesinos de la luna'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Mejor maquillaje y peluquería

'Los asesinos de la luna'

'Maestro'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Mejor sonido

'Ferrari'

'Maestro'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'La zona de interés'

Mejores efectos especiales

'The Creator'

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'

'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1'

'Napoleón'

'Pobres criaturas'

Mejor cortometraje británico de animación

'Crab Day'

'Visible Mending'

'Wild Simmon'

Mejor cortometraje británico

'Festival of Slaps'

'Gorka'

'Jellyfish and Lobster'

'Such a Lovely Day'

'Yellow'

Estrella en ascenso (votado por el público)

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde