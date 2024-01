Pedro Pascal le juega broma a Kieran Culkin culpándolo de su brazo lesionado [VIDEO]

Pedro Pascal bromea sobre su brazo lesionado y asegura que Kieran Culkin. | Fuente: TNT

Pedro Pascal le jugó una broma a Kieran Culkin durante la ceremonia de la 75 edición de los Emmy Awards 2024 realizado en el Peacock Theater de California este lunes 15 de enero. El reconocido actor de origen chileno no perdió la oportunidad para “vengarse” de Kieran Culkin, quien hace una semana hizo alarde de haberle ganado el Globo de Oro en la categoría Mejor Actor en una Serie de Drama.

Ahora, Pascal quiso jugarle una broma mencionando que Culkin fue el culpable de su hombro lesionado. “Quiero detenerme por un segundo. Mucha gente me ha preguntado sobre mi hombro lesionado. Esta noche es el momento perfecto para contar a todo el mundo que Kieran Culkin me dio una paliza”, dijo Pascal causando las risas en la ceremonia.

Este momento fue uno de los más graciosos de Emmy Awards 2024 pues se estaría formando una empatía entre ambos actores en las ceremonias de la Academia. Seguidamente, las cámaras enfocaron a Kieran Culkin, quien se mostró desconcertado por el comentario de Pedro Pascal, quien se rió del momento junto con los otros asistentes.

Cabe resaltar que este suceso ocurrió momentos antes de que Pedro Pascal anunciara a los nominados en la categoría a Mejor actor de reparto Drama en los Emmy Awards 2024 donde Matthew Macfadyen se llevó la estatuilla por su personaje del villano Tom Wambsgans en la icónica serie Succession de HBO.

Kieran Culkin bromeó con Pedro Pascal tras vencerlo en los Globos de Oro 2024

Pedro Pascal no logró alzar el Globo de Oro a Mejor actor de serie de drama y se llevó Kieran Culkin, el actor detrás de Roman Roy en Succession.

Al subir a dar su discurso, el actor bromeó con su colega latino: "Pedro, lo siento. Es mío”, señaló, sacando carcajadas en el público. La estrella de The Mandalorian le respondió con un puchero y luego con una sonrisa. Las cámaras captaron el divertido momento entre los amigos.

Como se recuerda, Succession llegó a su fin en mayo de este año; mientras que The Last of Us confirmó su segunda temporada este año.