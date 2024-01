SAG Awards 2024: 'Barbie' y 'Oppenheimer' lideran las nominaciones en los premios del Sindicato de Actores

Los filmes Barbie y Oppenheimer lideraron este miércoles las nominaciones para la nueva edición de los premios SAG Awards 2024 con cuatro candidaturas cada uno, y ofrecerán otro asalto más de su particular disputa esta temporada.

Oppenheimer, que se impuso con gran solvencia a Barbie en los Globos de Oro del pasado fin de semana, se medirá en la categoría reina de los SAG Awards, la que condecora al mejor elenco o reparto del año, con The Color Purple, American Fiction y Killers of the Flower Moon, además de con la cinta dirigida por Greta Gerwig.

Esta entrega de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU., conocidos por ser uno de los termómetros más fiables en la carrera hacia los Oscar, contará también con Cillian Murphy (Oppenheimer), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers), Bradley Cooper (Maaestro) y Jeffrey Wright (American Fiction) como finalistas a mejor actor.

La interpretación de Leonardo DiCaprio como el asesino Ernest Burkhart en Killers of the Flower Moon no fue considerada por el sindicato y supuso la gran sorpresa de las nominaciones.

En la versión femenina de este apartado figuran Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Carey Mulligan (Maestro), Margot Robbie (Barbie), Annette Bening (Nyad) y Emma Stone (Poor Things).

La representación hispana en las categorías cinematográficas llegó de la mano de Penélope Cruz (Ferrari) que, si bien no fue seleccionada para los Globos de Oro ni para los Critics Choice Awards, sí fue contemplada ahora y se medirá a Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple), Jodie Foster (Nyad) y Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) como mejor actriz de reparto.

Las nominaciones fueron anunciadas este miércoles en un evento en directo emitido desde el perfil de estos premios en la red social Instagram y presentado por los actores Issa Rae (Barbie) y Kumail Nanjiani (Silicon Valley).

Poco antes, la presidenta del Sindicato de Actores de EE.UU., Fran Drescher, apareció en un video afirmando que la organización está "encantada" de poder entregar estos galardones tras "un año sin precedentes" para la industria audiovisual estadounidense, marcada por la primera huelga conjunta de actores y guionistas en 60 años.

Succession marca el paso en las categorías televisivas

En los reconocimientos relativos a la trelevisión, la cuarta y última temporada de Succession acaparó cinco nominaciones, seguida de cerca por las comedias Ted Lasso y The Bear, además de la posapocalíptica The Last of Us, con cuatro candidaturas cada una.

Succession y The Last of Us se enfrentarán a The Crown, The Gilded Age y The Morning Show para alzarse como la mejor serie de drama del curso, mientras que Ted Lasso y The Bear harán lo propio con Barry, Only Murders in the Building y Abbott Elementary en el apartado de comedia.

El chileno Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us en el papel de Joel, tratará de imponerse como mejor actor en serie de drama en una lista completada por tres intérpretes de Succession -Kieran Culkin, Brian Cox y Matthew Macfadyen-, así como por Billy Crudup, de The Morning Show.

El intérprete latino ya vio cómo el reconocimiento equivalente que entregan los Globos de Oro se le escapaba el pasado fin de semana al recaer en Culkin pero, antes de la celebración de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU., tendrá otra oportunidad en los Emmy, que se desarrollarán el próximo lunes.

En la particular disputa que mantienen los conglomerados mediáticos y plataformas, Warner Bros. Discovery obtuvo el mayor número de nominaciones de cualquier compañía, recibiendo un total de 20 por sus películas y series, que incluyen a The Last of Us, Succession, The Color Purple y Barbie. Le sigue Netflix, con 12, y Apple con 11.

Los premios del Sindicato de Actores de EE.UU., votados por una organización con más de 119.000 afiliados, se entregarán el 24 de febrero en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, en una ceremonia que por primera vez se retransmitirá en directo por una plataforma de 'streaming'. Netflix adquirió los derechos el año pasado. (Con información de EFE)