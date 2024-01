Critics Choice Awards 2024: Kieran Culkin vuelve a dejar sin premio a Pedro Pascal

Los Critics Choice Awards 2024 enfrentaron nuevamente a Pedro Pascal y Kieran Culkin por el galardón en la categoría de mejor actor principal en una serie dramática. La competencia, que anteriormente los reunió en los Globos de Oro 2024, tuvo a Culkin como ganador en dicho apartado.

La categoría también era disputada por talentosos actores como Tom Hiddleston, Timothy Olyphant, Ramón Rodríguez y Jeremy Strong. Sin embargo, fue Kieran quien finalmente se llevó el reconocimiento por su papel como Roman en la exitosa serie Succession.

Aunque no repitió la broma que hizo a Pedro Pascal en los Globos de Oro 2024, el actor aprovechó su discurso para agradecer al equipo de producción de Succession y a su esposa, Jazz Charton: "Eres la razón de que yo sea yo".

La producción de HBO Max también se alzó con el premio a mejor serie dramática en la misma ceremonia, superando a otras producciones notables como The Crown, The Diplomat, The Last Of Us, Loki, The Morning Show, Star Trek: Strange New Worlds y Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Kieran Culkin bromeó con Pedro Pascal tras vencerlo en los Globos de Oro 2024

A pesar de ser uno de los favoritos, Pedro Pascal no logró alzar el Globo de Oro 2024 a mejor actor de serie dramática tras ser superado por Kieran Culkin por su participación en Succession.

Al recibir el premio, el actor bromeó con su colega chileno: "Pedro, lo siento. Es mío”, señaló, sacando carcajadas al público. La estrella de The Mandalorian tomó de buena manera el comentario, incluso hasta hizo cara de tristeza por no haber conseguido lo que hubiera sido su primer reconocimiento en estos premios.

En los nominados de esta categoría también se encontraban los actores Gary Oldman, Jeremy Strong, Brian Cox y Dominic West.







Pedro Pascal y Kieran Culkin volverán a enfrentarse en los Emmy 2024

Además de los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, la rivalidad entre Pedro Pascal y Kieran Culkin continuará en los Emmy Awards, programados para este lunes 15 de enero. En esta ocasión, se les unirán Jemery Strong, Jeff Bridges, Brian Cox y Bob Odenkirk en la competencia por el destacado reconocimiento.

Aunque Pascal busca llevarse su primer Emmy por su interpretación de Joel en The Last Of Us, también existe la posibilidad de que resalte en la categoría de mejor actor Invitado de comedia por su destacado monólogo en el programa Saturday Night Live.

En caso de que el actor de The Mandalorian triunfe en los Emmy, marcaría un hito significativo al convertirse en el primer actor chileno en recibir tan prestigioso galardón.