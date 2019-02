Este sábado 2 de febrero de celebra la 33 edición de los Premios Goya, y el presidente de la Academia de Cine español, Mariano Barroso, asegura que la institución está debatiendo sobre la posibilidad de que las series compitan también en próximas ediciones de estos galardones.

"Es un debate que tenemos en marcha y en cuanto pasen estos Goya tenemos que entrar de lleno en él", dijo en una entrevista con EFE.

Guionista, productor y director, Barroso estrenó el año pasado, con muy buenas críticas, "El día de mañana" y tiene por delante otros dos proyectos de series: "La línea invisible", sobre los orígenes de ETA, y "Criminal", que contará con varios directores internacionales, para Netflix.

La primera edición de los Premios Goya se celebró el 17 de marzo de 1987 y, por primera vez, no se realizarán en Madrid. La ciudad elegida para la edición 2019 es Sevilla.

“A la gente del cine nos gustan las dificultades, nos ponen a prueba. Varias ciudades se habían interesado en acoger los Goya, pero Sevilla fue insistente y su propuesta y actitud, excepcionales. Es una ciudad que acoge muchos rodajes y cineastas pujantes. Y luego, que no todo debe ser Madrid, hay que moverse”, explicó Barroso.

Entre las películas nominadas de los Premios Goya 2019 resaltan una comedia, un thriller político, cine independiente y cine comercial. Para el presidente de la Academia de Cine este “es una muestra de la diversidad del cine español”.

“Hay películas excelentes, también otras que no han llegado, pero no caben todas, creo que los votos de la gente tienen razón por definición. En cuanto a mis favoritas, como presidente no te puedo decir, se enfadaría alguien, con la piel tan fina que tenemos”, finalizó.

