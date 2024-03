Críticos peruanos analizan los triunfos y sorpresas de los Premios Oscar 2024

El domingo 10 de marzo, la atención se centró en la ceremonia de los Premios Oscar 2024, un evento consagrado a lo más destacado del cine del año anterior. Esta edición, la número 96 en su historia, estuvo marcada por el éxito arrollador de Oppenheimer, el drama épico que retrata la creación de la bomba atómica.



La película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy arrasó en los Premios Oscar al llevarse siete de las trece estatuillas por las que competía, incluyendo los galardones a Mejor Película y Mejor Director, que por primera vez fue para Nolan. Además, Murphy fue reconocido como Mejor Actor.



Por otro lado, Poor Things, de Yorgos Lanthimos, cosechó cuatro premios de las once nominaciones que tenía, incluyendo el galardón a Mejor Actriz, otorgado a Emma Stone después de una disputada competencia con la otra favorita en esta categoría, Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon.

¿Qué opina la crítica peruana sobre los Premios Oscar 2024?

Según Rodrigo Bedoya, crítico de cine y docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, esta edición de los Premios Oscar 2024 "no tuvo mayores sorpresas". Al contrario, "los premios siguieron la lógica de lo esperado con la victoria para Oppenheimer", dijo a RPP.



Sin embargo, resalta que el triunfo de El niño y la garza, de Hayao Miyazaki, como Mejor Película Animada fue "sorpresivo", dado que Spider-Man: Across the Spider-Verse venía ganando terreno en la temporada de premios. "Miyazaki es uno de los grandes cineastas de la historia de la animación y, por qué no decirlo, de la historia del cine", añade.

'El niño y la garza' se alzó con la estatuilla a Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2024.Fuente: Studio Ghibli

¿Cuáles fueron las sorpresas en los Premios Oscar 2024?

El comentarista de cine Gianfranco Zapata encontró esta edición más entretenida, especialmente en momentos como la actuación de Ryan Gosling interpretando I'm Just Ken; y el discurso de Robert Downey Jr. al recibir su primer Premio Oscar, como Mejor Actor de Reparto por Oppenheimer. "Aunque era otro fijo a ganar, fue una forma de celebrar su trayectoria y se lo merece", señala.



José Carlo, director de la revista Ventana Indiscreta de la Universidad de Lima, resaltó el premio a Mejor Guión Original para Anatomy of a Fall, por "un guion muy complejo". Asimismo, destacó que "la gran sorpresa [de la noche] estuvo por el lado de los efectos visuales, que fue para la película japonesa Godzilla Minus One".



Juan Carlos Ugarelli, crítico en Las Horas Rojas, también celebró el triunfo de Godzilla Minus One. "Es poco frecuente que la Academia premie películas en idioma extranjero en categorías técnicas, especialmente si compiten con blockbusters de los grandes estudios de Hollywood [como Guardians of the Galaxy Vol. 3 y Misión imposible 7]", explica.



En cuanto al premio a Mejor Guión Adaptado, Inés Fernández, cofundadora de Cinestesia, recibió con sorpresa la victoria de American Fiction. Además, celebró el triunfo de Oppenheimer en los Premios Oscar 2024. "Es una de mis favoritas de Christopher Nolan. Se merece todos los premios que ganó", indica.



Finalmente, la mayoría concuerda en que la victoria de Emma Stone como Mejor Actriz, en la categoría más reñida de esta edición, era previsible. José Carlo señala que este tipo de actuaciones, "con esfuerzo físico y versatilidad mayor", es lo que la Academia suele premiar. Sin embargo, para Gianfranco Zapata: "Esta vez, los Oscar no se han equivocado".

Emma Stone se alzó con la estatuilla a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2024, por su trabajo en 'Poor Things'.Fuente: Searchlight Pictures

