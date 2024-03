Hayao Miyazaki gana su tercer Oscar con 'El niño y la garza', tras vencer a Spider-Man, la otra favorita

Después de una temporada de premios reñida, El niño y la garza se alzó con el máximo galardón para una película animada en los Premios Oscar 2024. Dirigida Hayao Miyazaki, la cinta ganó la estatuilla a la Mejor Película Animada, compitiendo en una categoría donde también destacaba Spider-Man: Across the Spider-Verse.



Anteriormente, Miyazaki había ganado el Globo de Oro y el BAFTA por su última obra para Studio Ghibli. Esta vez, logró repetir su victoria después de que la película animada de Spider-Man triunfara en los premios Annie, el Critics' Choice y los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos.



"El equipo de El niño y la garza no pudo llegar a la premiación. Entiendo que el niño no haya podido llegar, pero al menos la garza sí pudo hacerlo", bromeó Jimmy Kimmel, quien repite como anfitrión de los Premios Oscar por cuarta vez.



El niño y la garza, titulada originalmente en japonés como Kimitachi wa Dō Ikiru ka, es el décimo trabajo cinematográfico de Miyazaki, quien previamente ganó un Oscar por El viaje de Chihiro en 2002 y fue nominado en otras ocasiones por El increíble castillo vagabundo en 2005 y El viento se alza en 2013. Además, en 2014, recibió un Oscar honorífico.

¿De qué trata El niño y la garza?

El niño y la garza, titulada originalmente en japonés como Kimitachi wa Dō Ikiru ka, es una película escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, tomando como base la novela del mismo nombre escrita por Yoshino Genzaburō. La trama se sumerge en el crecimiento psicológico de un joven, a través de sus interacciones con amigos cercanos y su tío.



La película relata la conmovedora historia de Mahito, un niño que, después de perder a su madre, se sumerge en un mundo singular donde coexisten tanto los vivos como los muertos. La película ofrece una narrativa emotiva que refleja la habilidad única de Miyazaki para entrelazar elementos de fantasía con experiencias personales.

Nominados a mejor película animada para los Premios Oscar 2024

The Boy and The Heron (Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki)

Elemental (Peter Sohn y Denise Ream)

Nimona (Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan y Julie Zackary)

Robot Dreams (Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé y Sandra Tapia Díaz)

Spider-Man: Across The Spider-Verse (Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal)

