America Ferrera habló de su nominación al Oscar por 'Barbie' y la ausencia de Margot Robbie en los premios

La reciente publicación de las nominaciones para la entrega de los Oscar 2024 por parte de la Academia de Hollywood ha generado controversia en las redes sociales. El epicentro de la discusión es la ausencia de la actriz Margot Robbie y la directora Greta Gerwig en la lista de posibles ganadores por su participación en la película Barbie. El debate tomó otra dimensión cuando Ryan Gosling expresó su crítica en un comunicado.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio", se lee en el pronunciamiento del actor.

America Ferrera "decepcionada" por ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig

Al debate también se unió América Ferrera, nominada al Oscar 2024 a mejor actriz de reparto por su participación en la película sobre la famosa muñeca de Mattel. A pesar de su sorpresa por el reconocimiento a su carrera, la intérprete expresó su decepción por la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en la lista de nominados.

"Greta hizo prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo y coger algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de las personas y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista. El objetivo es que las mujeres directoras cuenten todo tipo de historias que resuenen de diferentes maneras en la cultura. Me encantaría ver aún más películas dirigidas por mujeres en la lista y que se reconozca a más directoras por hacer el mejor cine del año", dijo en una entrevista con Variety.

"Lo que Margot logró como actriz es realmente increíble. Una de las cosas que tiene Margot es lo fácil que hace que parezca todo. Tal vez la gente se dejó engañar pensando que el trabajo parece fácil, pero Margot hace magia, y fue uno de los honores de mi carrera presenciar la increíble actuación que hizo. Aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. En mi opinión, es una maestra", agregó.

America Ferrera "conmovida" por su nominación al Oscar 2024

Más allá de su crítica a la Academia de Hollywood, América Ferrera, quien protagonizó la versión estadounidense de Betty, la Fea en 2006, dijo estar conmovida por su nominación a los Oscar 2024.

"Estoy atónita y muy conmovida por ser nominada entre los artistas brillantes que realizaron un trabajo hermoso e importante este año", dijo Ferrera en un comunicado enviado a CNN.

"Estoy muy orgullosa de poder traer representación latiné a los Premios de la Academia de este año, junto con mis compañeros latiné nominados. ¡Que siga creciendo la diversidad de voces reconocidas por la Academia!", agregó. (Según el citado medio, Latiné es un identificador de género neutro utilizado en la comunidad LGBTQ+ de América Latina).