Nueva película 'Sé lo que hicieron el verano pasado' ya tiene fecha de estreno en cines: mira el póster oficial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reinicio de Sé lo que hicieron el verano pasado confirmó su fecha de estreno en cines con su primer póster oficial. 27 años después, la recordada película de terror y suspenso regresa de la mano de la directora Jennifer Kaytin Robinson, quien se encargará de llevar a la pantalla grande a uno de los slasher más recordados de los 90.

Ahora, por medio de sus redes sociales, el reboot de Sé lo que hicieron el verano pasado compartió su primer póster oficial con el mismo título de la película del largometraje original. En la imagen, se ve la mano del asesino, que viste un buzo manga larga, sosteniendo su filoso gancho el cual que derrama la sangre de sus víctimas.

Eso no es todo. El póster de I know what you did last summer, o Sé lo que hicieron el verano pasado, reveló su fecha de estreno en los cines de Estados Unidos para el 18 de julio de 2025. Esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú donde los fans podrán disfrutar de la nueva versión de uno de los clásicos de terror.

Cabe recordar que la primera película Sé lo que hicieron el verano pasado llegó a los cines en 1997 siendo un gran éxito de taquilla para el género (125,3 millones de dólares) con sus protagonistas Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr y Ryan Phillippe.

Al año siguiente, se lanzó la secuela Todavía sé lo que hicieron el verano pasado. Sin embargo, no logró el éxito de su primera entrega. El 2021, Prime Video lanzó una serie de terror de Sé lo que hicieron el verano pasado con nuevos protagonistas y una historia variada. No obstante, el programa fue cancelado tras una única temporada.

Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. regresarán con sus personajes originales. | Fuente: Columbia Pictures

Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. regresan a la franquicia

En diciembre del año pasado, el reboot de Sé lo que hicieron el verano pasado confirmó el regreso de la actriz Jennifer Love Hewitt con su personaje de Julie James.

“Nunca es tarde para volver. Julie James está regresando. ¡Sé lo que harás el próximo verano!”, escribió la actriz de 46 años en Instagram. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía donde se ve a Hewitt mirándose en un espejo decorado con notas que forman el título original de la película: I know what you did last summer.

Anteriormente, Columbia Pictures anunció el regreso del actor Freddie Prinze Jr. con su personaje de Ray Bronson, el novio de Julie en Sé lo que hicieron el verano. Es así como ambos actores volverán a la franquicia luego de 27 años de protagonizar las dos primeras películas.

¿Quiénes actuarán en el reboot Sé lo que hicieron el verano pasado?

La película Sé lo que hicieron el verano pasado será protagonizada por Jonah Hauer-King, Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Lola Tung, Austin Nichols, Nicholas Alexander Chavez, Billy Campbell, Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr.

Sé lo que hiciste el verano pasado es una de las películas de terror más populares del cine. | Fuente: Columbia Pictures

¿De qué tratará el reboot Sé lo que hicieron el verano pasado?

Sé lo que hicieron el verano pasado es una próxima película de terror y suspenso estadounidense dirigida por Jennifer Kaytin Robinson basado en un primer guion escrito por Leah McKendrick y posteriormente por Sam Lansky.

Producido por Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures, el filme reveló su trama oficial confirmando que será una secuela de la segunda película de la saga Todavía sé lo que hicieron el verano pasado.

"Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, ocultan su implicación y pactan mantenerlo en secreto antes que afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una terrible verdad: alguien sabe lo que hicieron el verano pasado... y está empeñado en vengarse. Mientras un asesino los acecha, descubren que esto ya ha sucedido antes y recurren a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda", se lee en la sinopsis oficial.

Nueva película Sé lo que hicieron el verano llegará a los cines el 18 de julio de 2025.Fuente: Instagram (ikwydlsmovie)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis