Quentin Tarantino cancela la producción de 'The Movie Critic', película que tenía como protagonista a Brad Pitt

Quentin Tarantino dio un paso atrás en la realización de su película The Movie Critic en la que trabajaría nuevamente con Brad Pitt, informó The Hollywood Reporter. Todavía no se tienen detalles sobre el motivo que llevó al director a alejarse del proyecto en el que llevaba trabajando por meses.

El filme supuestamente tenía al actor de protagonista y suponía el tercer proyecto en el que ambos colaboran.

El último fue Once Upon a Time in Hollywood (2019), que le valió a Pitt el Oscar a mejor actor de reparto por interpretar a Cliff Booth, el doble de las escenas de riesgo y amigo cercano de Rick Dalton, una súper estrella de Hollywood interpretada por Leonardo DiCaprio.

Además, Brad también participó en Inglourious Basterds (2009), en la que dio vida al teniente Aldo Raine, el líder de un grupo de soldados judíos estadounidenses que se dedicaban a cazar y matar a soldados nazis en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial.

¿De qué trata The Movie Critic?

The Movie Critic inicialmente estaba basado en un guión escrito por Quentin Tarantino, que giraba en torno a un crítico de cine de la década de los setenta en California. Pero el cineasta habría dado un nuevo giro a la trama para incluir al personaje de Cliff Booth en la cinta, según dijeron fuentes a la publicación. La película iba a rodarse en agosto.

En el pasado, el cineasta había mencionado que su carrera como director estaba limitada a la realización de diez películas y que deseaba retirarse a los 60 años. Tarantino cumplió 61 el pasado 27 de marzo.

Las nueve películas que forman parte de su conteo son: Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1995), Jackie Brown (1997), tres filmes de Kill Bill (2003), Death Proof (2007), Inglourious Basterds (2009), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Quentin Tarantino aclaró que la saga de Kill Bill cuenta como una película, dejando fuera de su recuento trabajos de dirección como My Best Friend 's Birthday (1987). (Con información de EFE)

