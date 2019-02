Las canciones de José José y Juan Gabriel son parte de la vida de muchas familias en América Latina. | Fuente: Instagram

Los Oscar 2019, que se realiza este domingo 24 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles podrían llevar la música latina de las décadas de los 60 y 70 a Hollywood. La razón: el triunfo de "Roma" en la gala 91 de los Premios de la Academia pondría a sonar canciones famosas que han compartido las anécdotas de muchas familias en la región.

José José, Juan Gabriel, Rocío Durcal y Javier Solís podrían ser algunos de los elegidos para ser parte de este histórico momento como lo fue Leo Dan y su "Te he prometido" durante el triunfo de la película mexicana en los Globos de Oro.

En el soundtrack de la cinta se usan 31 canciones que marcaron las décadas de los 60 y 70. ¿Quieres conocer cuáles son esas canciones? Aquí te dejamos la lista.

"Te he prometido"- Leo Dan

"Más bonita que ninguna" - Rocío Durcal

"No tengo dinero"- Juan Gabriel

"Angelitos negros" - Los pasteles verdes

"La nave del olvido"- José José

"Gracias"- Rigo Tovar

"El andariego"- Álvaro Carrillo

"El pachuco bailarín" - Orquesta de Dámaso Pérez Prado

"Sombras"- Javier Solís

"Verónica"- Víctor Yturbe “El Pirulí”

"Yellow"- River Christie

"I don't know how to love him"- Yvone Elliman

"Corazón de melón"- Orquesta de Dámaso Pérez Prado

"Los ojos de Pancha"- Trío Chicontepec

"Mammy blue"- Roger Whittaker

"Lamento borincano"- Daniel Santos

"La enamorada que soñé"- Los Terrícolas

"Me dices que te vas"- Carmela y Rafael



"Those were the days"- Ray Coniff

"Cariño"- Los Baby's

"Las Isabeles" - Luis Pérez Meza

"La india bonita" - Luis Pérez Meza

"Zacazonapan" - Banda Dragones de Zacatepec

"La casa del sol naciente"- Javier Bátiz

"Ciudad perdida"- La Revolución de Emiliano Zapata

"Ándale (y ándale)"- Las perlitas

"Vamos a platicar"- Los socios del ritmo

"Mi corazón es un gitano"- Lupita D'Alessio

"Cuando me enamoro"- Angélica María

"Mar y espuma"- Acapulco tropical

"La suegra"- Los Strwck



HORA Y CANAL PARA VER LA CEREMONIA DE LOS PREMIOS OSCAR 2019

Día: Domingo 24 de febrero

Canal: TNT (102 de Movistar / doblado al español) y TNT Series (103 de Movistar / idioma original)

Hora: 19hrs (MÉXICO) / 20hrs (COLOMBIA y PERÚ) / 21hrs (VENEZUELA) / 22hrs (ARGENTINA Y CHILE)