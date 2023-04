Alec Baldwin realiza el papel de Harland Rust, un hombre que escapa de la ley con su nieto de 13 años quien está acusado de homicidio involuntario, delito por el que es sentenciado a la horca. | Fuente: Twitter

El nuevo set de rodaje de la cinta 'Rust' no permite armas reales en sus instalaciones tras la fatídica muerte de la directora de fotografía del filme, Halyna Hutchins, en octubre de 2021.

Según información de The New York Times, el asistente de dirección de la cinta, Gerard DiNardi, aseguró que "no hay armas en el set" y que el nuevo armero de la película, Andrew Wert, detalló que las balas falsas que se utilizan para la realización de la película son de goma y madera y están pintadas de dorado.

Además, Wert rediseñó las armas para que estas no puedan ser disparadas y todas son guardadas bajo llave en una maleta cuando no son necesarias para las escenas.

Las grabaciones de la polémica cinta se reanudaron el 20 de abril en Montana (EE.UU.), 18 meses después del disparo accidental del arma que manejaba el actor Alec Baldwin y que causó el deceso de Hutchins.

Los cargos contra Alec Baldwin quedan sin efecto

La Fiscalía del estado de Nuevo México presentó en enero dos cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por la muerte de la directora.

Los cargos contra Baldwin, quien accionó el arma de atrezo que mató a la directora de fotografía, fueron desestimados por un juez la semana pasada, aunque la investigación continuará y el actor podría volver a recibir nuevos cargos.

La encargada del protocolo de seguridad durante la grabación, Hannah Gutierrez Reed, también fue acusada de homicidio involuntario, mientras que el ayudante de dirección David Halls, encargado de entregar el arma a Baldwin, aceptó un cargo de delito menor en un acuerdo con la Fiscalía.

El mes pasado, la productora de la película y las autoridades de Nuevo México llegaron a un acuerdo por el que la compañía pagó una multa de 100.000 dólares por los fallos de seguridad en el rodaje encontrados en la investigación de los hechos.

La productora de la película "Rust" también se encuentra trabajando en un documental sobre la finalización de la película y la vida y obra de Hutchins. El proyecto cuenta con el apoyo del viudo de Hutchins y será dirigido por Rachel Mason y producido por Julee Metz.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!