SAG Awards: Rami Malek es nominado por su papel de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody"

"Bohemian Rhapsody" se ha convertido en uno de los fenómenos del 2018. La cinta que cuenta la historia de Freddie Mercury y Queen ha hecho que las canciones de la banda inglesa vuelvan a estar en los oídos de todos y que Rami Malek, su protagonista, se eleve a la categoría de ídolo de multitudes.



Luego de ser nominado a los Golden Globes, ahora el nombre de Rami Malek aparece en la categoría de Mejor Interpretación Masculina como Protagonista de los SAG Awards 2019, el premio que otorga el Sindicato de Actores de Hollywood. El también protagonista de la serie "Mr. Robot" competirá con actores de la talla de Christian Bale, Bradley Cooper, John David Washington y Vigo Mortensen.



PENÉLOPE CRUZ Y ANTONIO BANDERAS NOMINADOS

Los actores españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas fueron nominados, por su parte, a los SAG Awards por sus papeles en televisión "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" y "Genius: Picasso", respectivamente.



En la categoría de mejor actriz en una miniserie o telepelícula, Cruz competirá con Patricia Clarkson ("Sharp Objects"), Emma Stone ("Maniac"), Patricia Arquette ("Escape at Dannemora") y Amy Adams ("Sharp Objects").



Por su parte, Banderas tendrá como rivales en la categoría de mejor actor en una miniserie o telepelícula a Anthony Hopkins ("King Lear"), Hugh Grant ("A Very English Scandal"), Bill Pullman ("The Sinner") y Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace").



Se da la circunstancia de que Cruz y Banderas también han sido nominados a los Globos de Oro por su trabajo en estas mismas producciones.



La 25 edición anual de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. se celebrará el domingo 27 de enero. EFE