Alquilan icónica "máquina del misterio" de Scooby-Doo para celebrar el aniversario de la película | Fuente: Hanna Barbera | Fotógrafo: Ja Tecson

La productora Warner Bros. y la plataforma de alquiler de alojamientos Airbnb ofrecen en alquiler una estancia en la famosa camioneta "The mystery machine" (La máquina del tiempo) en la que viajaban el perro Scooby-Doo y su pandilla, para celebrar el 20 aniversario del estreno de la película.

Según el anuncio colgado en la plataforma, el actor Matthew Lillard, quien interpretó a Shaggy, el eterno compañero de Scooby-Doo, alojará a los huéspedes en esta camioneta convertida en caravana estacionada en la costa de Malibú, en el sur de California.

"¡Zoinks! Han pasado 20 años desde que jugué a Shaggy en la primera película de acción "Scooby-Doo" de Warner Bros., pero su espíritu ha estado conmigo desde entonces. Para celebrarlo, voy a volver a 2002 con una estancia totalmente 'groovy' en la amada 'Mystery Machine' de la pandilla, no están incluidos los monstruos", escribe el actor en la plataforma de alquileres vacacionales.





¿CUANTÓ ESTÁ EL ALQUILER DE "LA MAQUINA DEL MISTERIO"?

La estancia, que se ofreció a solo unos 20 dólares por noche, fue reservada rápidamente. "La Máquina del Misterio fue extremadamente popular y las tres noches disponibles (24, 25 y 26 de junio) se reservaron en cuestión de minutos", dijo un representante de Airbnb a CNN.

"Los huéspedes se sumergirán en la nostalgia y vivirán como Shaggy y Scooby Doo en la máquina misteriosa, lo que incluye: un saludo virtual de su parte a tu llegada. Incluso podría compartir algunos de mis recuerdos favoritos con los niños entrometidos", señala el anuncio.

La película estrenada hacer ahora 20 años está inspirada en la franquicia Scooby-Doo, una serie animada de televisión que fue muy popular desde su estreno a finales de los años 60 del siglo pasado.

Scooby-Doo, un perro de raza gran danés que habla, acompaña a cuatro adolescentes en una camioneta llamada "La máquina del tiempo" tratando de resolver misterios. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).