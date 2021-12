"Scream" prepara su nueva entrega, programada para el 14 de enero. | Fuente: Paramount Pictures

La nueva entrega de "Scream" se prepara para su estreno, previsto para el 14 de enero, celebrando el 25 de aniversario de la saga. Y para ello, nada mejor que un video con el que la franquicia rinde tributo a aquel genio que con la primera entrega, producida en 1996, revivió el terror slasher: Wes Craven.

Con el estreno en cines cada vez más cerca, Paramount comparte una featurette en la que se homenajea al creador de la saga, con una serie de declaraciones de los actores del reboot de "Scream", así como también directores y demás miembros del equipo que han participado en la franquicia.

"A Wes Craven, lo consideramos el rey del terror. Era increíble, como director y como persona", comienza declarando Courteney Cox, quien es Gale Weathers en la saga, al inicio del video. "Se me van a saltar las lágrimas si hablamos de él", añade David Arquette, el cual encarna a Dewey Riley.

El regreso del elenco

La 'featurette' también muestra cómo los directores del reboot, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, han buscado rendir un sentido tributo a la obra de Craven en esta quinta entrega de la saga. "Somos tan fans, que es difícil de expresar", señala Gilett. "Hizo que el terror molase", añade Bettinelli-Olpin, destacando que "todo lo que salga bien es gracias a Wes Craven".

Junto con Cox y Arquette, regresa también Neve Campbell como Sidney Prescott. Completan el reparto de "Scream 5" Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Kyle Gallner, Sonia Ben Ammar, Mikey Madison y Roger L. Jackson como la voz de Ghostface.

(Con información de Europa Press).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.